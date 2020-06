Ärger um Werder Bremen : „Das ist abenteuerlich und absurd“

Bei Geisterspielen ist es eigentlich ziemlich still – nicht aber bei Werder Bremen. Die Ersatzspieler feuern lautstark an. Das gefällt längst nicht allen. Nun antwortet der Klub mit deutlichen Worten.

Da rückt sogar die prekäre Bremer Lage im Abstiegskampf vorerst in den Hintergrund: Die aufkommende Kritik an der lautstarken Werder-Ersatzbank ärgert Sportchef Frank Baumann gewaltig. „Die Atmosphäre zu kritisieren ist abenteuerlich, absurd“, sagte der Geschäftsführer des Tabellenvorletzten der Fußball-Bundesliga am Samstag. „Wir würden vor einem Spiel gegen Borussia Dortmund auch nicht darum bitten, dass die Südtribüne leise sein soll.“

Besonders Aussagen von Wolfsburgs Trainer Oliver Glasner vor dem Nordduell an diesem Sonntag (13.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-Bundesliga, bei DAZN und Amazon Prime) im Weserstadion über die lautstarke Bremer Ersatzbank während der Geisterspiele kamen bei Werders Ehrenspielführer nicht gut an. „Das kann man nicht so stehen lassen. Uns vorzuwerfen, dass wir unsere Mannschaft lautstark unterstützen, finde ich befremdlich“, entgegnete Baumann.

Glasner hatte zuvor angemerkt, dass die abstiegsbedrohten Hanseaten „dem Gegner es so schwer wie möglich“ machen und erklärt: „Auf dem Platz und auch abseits des Platzes. Da machen sie einen ziemlichen Tohuwabohu und Radau.“ Der Österreicher erinnerte den Klub zudem an die Corona-Zeit. Werder habe während der Pause „häufig von Solidarität gesprochen“. Deshalb wäre es „jetzt auch ein Zeichen der Solidarität, die Atmosphäre in den Stadien nicht zu den eigenen Gunsten auszunutzen“, forderte der 45-Jährige.

„Da wird etwas in Zusammenhang gebracht, was so nicht zusammenpasst“, sagte dagegen der Werder-Sportchef. „Dass wir uns für einen ligaweit einheitlichen Einstieg ins Mannschaftstraining ausgesprochen haben, war fair und legitim. Aber jetzt wollen wir Leidenschaft und Zusammenhalt durch die Ersatzspieler auf das Feld projizieren.“

Nicht nur die lautstarke Unterstützung von Werders Ersatzbank kam beim Gegner nicht gut an, Frankfurts Coach Adi Hütter monierte das ständige „hochspringen“ vor allem von Torwart-Trainer Christian Vander. „Wir pushen unsere Mannschaft so, wie sie es in der besonderen Situation benötigen“, sagte Baumann. „Wenn wir die Mannschaft anfeuern und nach vorne treiben, kann ich dabei nichts Schlechtes finden.“

Ändern werde sich das Verhalten der Bremer auch gegen Wolfsburg nicht. „Wir werden nach wie vor auf dem Platz und außerhalb Leidenschaft dokumentieren“, kündigte Baumann an. Der frühere Werder-Geschäftsführer Klaus Allofs findet die Unterstützung gut, merkte jedoch kritisch an: „Es darf aber nicht zu einem Dauerthema werden, dass man sich unangenehm verhält und so den Gegner unnötig reizt“, sagte der frühere Manager in einem Interview der „Bild“-Zeitung“.

Denn an der Weser sollte derzeit nur das Thema Klassenverbleib im Vordergrund stehen. Nach der kurzen Positiv-Serie mit sieben Punkten aus drei Spielen, gab es am Mittwoch beim 0:3 gegen Frankfurt einen herben Rückschlag. „Wir sind so stabil, dass wir an die vorherigen Leistungen anknüpfen werden“, sagte Trainer Florian Kohfeldt. Er glaubt an eine Reaktion seines Teams gegen Europa-League-Aspirant Wolfsburg: „Die Mentalität ist da, wir werden den Kampf annehmen.“