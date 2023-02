Nach dem dritten von fünf Gegentreffern für seine Mannschaft zeigten die Kameras des übertragenden Fernsehsenders Sky den hilflosen Trainer der TSG 1899 Hoffenheim, der dem ziellosen Treiben seiner untätigen Mannschaft entgeistert zuschaute. André Breitenreiter, in seinem Denken und Handeln sonst oft genug von einem prallen Selbstbewusstsein geleitet, sah in diesen Momenten entgeistert zu, wie sein Versuch, die Mannschaft mental und sportlich zu revitalisieren, wieder einmal gescheitert war.

Seit dem 14. Oktober des Vorjahres und dem damaligen 3:0 beim FC Schalke 04 sind die Hoffenheimer auf der zunehmend verkrampften und jedes Mal wieder vergeblichen Suche nach einem vollen Erfolgserlebnis. In zehn Pflichtspielen nacheinander, darunter nur zwei Unentschieden, blieb Breitenreiters Team sieglos.

Und so stürzte der damals auf dem Champions-League-tauglichen Rang vier platzierte Klub immer tiefer. Bis in die ungemütliche Zone, Schulter an Schulter mit den seit Langem als Abstiegskandidaten gehandelten Mannschaften des VfL Bochum, des VfB Stuttgart und des FC Augsburg. Der Sicherheitsabstand zu den am Ende des Tableaus verharrenden Vereinen Hertha BSC und Schalke 04 ist ob der Hoffenheimer Misserfolgsserie auch nicht mehr so groß, als dass der direkte Fall in die Zweitklassigkeit ausgeschlossen werden kann.

Was tun, fragte sich am Samstag und Sonntag nach der deftigen 2:5-Niederlage in Bochum durch Treffer von Hofmann (22. Minute), Förster (30.), Asano (40.), Masovic (69.) und Broschinski (83.) für den spielfreudigen Sieger sowie Baumgartner (49.) und Dabbur (77.) für den indisponierten Verlierer neben Breitenreiter auch Alexander Rosen, der Direktor Profifußball bei der TSG. Er muss zum zweiten Mal nacheinander den Sturz der von ihm zusammengestellten Mannschaften aus den oberen Tabellengefilden in die Niederungen des Klassements verarbeiten.

Breitenreiters Vorgänger Sebastian Hoeneß wurde im Mai 2022 nach neun sieglosen Hoffenheimer Auftritten von seiner Aufgabe entbunden. Die Frage drängte sich am Wochenende auf, ob nun auch Breitenreiter nach zehn Versuchen ohne ein befreiendes Erlebnis würde gehen müssen. Dazu durchringen mochten sich die Verantwortlichen der TSG aber (noch) nicht.

Kein Mann für schwere Tage

Auch Breitenreiter, der als Meistertrainer des FC Zürich aus der Schweiz nach Deutschland zurückkehrte, hat die Labilität im Hoffenheimer Kader nicht wirksam bekämpfen können. Der alte Hang, Widerständen nicht wirksam genug trotzen zu können, brach sich nach gutem Beginn in dieser Saison Bahn und führte zur Schussfahrt bis an den Rand des Abgrunds. Geht nun also auch Breitenreiters Mission dem Ende entgegen?

In der Mannschaft soll der 49 Jahre alte Niedersachse nach wie vor genügend Rückhalt besitzen, um vielleicht doch gemeinsam die Wende schaffen zu können. Doch was heißt das schon in einer Situation, die dem 2008 dank großzügiger Starthilfen des Vereinsmäzens Dietmar Hopp in die Bundesliga aufgestiegenen Klub aus der badischen Provinz substanziell zusetzt. Breitenreiter gilt nicht als ein Mann für schwere Tage.

Er hat den Abstiegskampf nur in seiner Zeit als Trainer des damaligen Erstligaklubs Hannover 96 erlebt und wurde damals, im Januar 2019, nach sieben Spieltagen auf einem der Abstiegsplätze entlassen. In Hoffenheim grassiert die Unsicherheit einhergehend mit rapide nachlassendem Selbstbewusstsein nun schon seit Monaten. Sie hat die Mannschaft, den Trainer und den Sportchef infiziert, der nach dem auch für ihn „indiskutablen“ Auftritt der Mannschaft beim 2:5 in Bochum ein wenig nebulös hervorhob, dass „wir hier vielleicht mal größere Fragen stellen müssen, die andere Leute und uns alle im Klub betreffen“.

Baumann übt Loyalität

Meinte er damit das zu anderen Zeiten gelobte Wohlfühlklima in einer auch nur vermeintlichen Bundesliga- ­Oase, in der die Lebensqualität hoch, die Kritik der Fans kaum hörbar und der Zuschauerandrang bei den Heimspielen in der Sinsheimer Arena überschaubar ist? Gegenüber Breitenreiter blieb Rosen bis zuletzt loyal. So auch noch am Samstag, als er dem Fußballlehrer bescheinigte, dass es „keine grundsätzliche Qualitätsfrage“ sei, „ob der Trainer seinen Job kann“. Auch der Mannschaftskapitän, Torhüter Oliver Baumann, bewies Loyalität, als er Breitenreiter attestierte, dass „er alles versucht. Über ihn brauchen wir nicht gar nicht zu sprechen. Es geht um uns. Wir müssen es auf den Platz bringen.“

Das aber tun die Hoffenheimer Spieler seit Monaten nicht, sodass aus dem oft freundlichen Breitenreiter ein Fundamentalkritiker wurde. „Wir hatten in der ersten Hälfte elf Totalausfälle gegen eine Mannschaft mit Herz und Leidenschaft“, wetterte er in Bochum, „der VfL hat uns komplett den Schneid abgekauft.“ Und deshalb sahen Breitenreiter und alle, die es mit der TSG halten, Momentaufnahmen, „die mit Profifußball wenig zu tun haben“. Daraus folgerte Breitenreiter, was auch Rosen dachte: „Es muss etwas passieren. So wird es schwer, die Klasse zu halten. Ich bin in der Verantwortung, dass die Dinge, die wir uns vornehmen, auch funktionieren.“ Wie lange noch?