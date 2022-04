Kampf um die Champions League : Das sind die Unterschiedsspieler der Topklubs

Aktualisiert am

In der Fußball-Bundesliga spielen noch sechs Klubs um die Teilnahme an der Champions League – und noch mehr. Wir haben je einen Spieler rausgesucht, der den Unterschied machen könnte.

München: Jamal Musiala

In der Hinrunde hat sich Julian Nagelsmann einmal über sich selbst geärgert. Der Trainer des FC Bayern suchte damals für das Spitzenspiel gegen Dortmund einen neuen Mann für die Mittelfeldmitte, weil Joshua Kimmich wegen einer Corona-Infektion fehlte. Ein Kandidat: Jamal Musiala.

Christopher Meltzer Sportkorrespondent in München. Folgen Ich folge

Das Problem: In den Spielen davor wollte Nagelsmann ihn eigentlich auf der sogenannten „Sechser“-Position testen – und hatte es sich doch nicht getraut. In Dortmund spielten dann Corentin Tolisso und der angeschlagene Leon Goretzka, der ausgewechselt werden musste und seitdem wegen einer Knieverletzung nicht eine Minute mitspielen konnte. Sein Ersatz in Dortmund und auch danach: Musiala.