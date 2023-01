Aktualisiert am

Licht am Ende des Kellers

Mehr Videobeweise im Fußball : Licht am Ende des Kellers

Das Fußballjahr 2022 endete auch für die Unparteiischen mit einem krachenden Höhepunkt. Der Pole Szymon Marciniak hatte beim Finale der Weltmeisterschaft ein wahres Meisterwerk der Schiedsrichterkunst aufgeführt, eine Leistung an der Pfeife, die Patrick Ittrich, der Spiele in der Bundesliga leitet, darüber nachdenken ließ, ob er jemals eine derart brillante Performance eines Kollegen gesehen hat. „Das Beste, was ich lange (je) gesehen habe!“, twitterte Ittrich nach dem epischen Fußballspiel.

Bundesliga Liveticker

Und mancher Beobachter stellte eine Frage, die nicht so einfach zu beantworten ist: Warum gibt es eigentlich in der Bundesliga kaum Unparteiische, die mit ähnlich klarem Blick agieren? Leute, die ein feines Gespür für die Bewegungen und Befindlichkeiten der Spieler haben, deren Kommunikation respektvoll und autoritär zugleich wirkt und die das Spiel in seiner ganzen Tiefe verstehen?