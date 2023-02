Christopher Nkunku zeigt gegen Wolfsburg in Ansätzen, was er für RB Leipzig wert ist – pünktlich zum Champions-League-Spiel gegen Manchester City. Doch der Vorschusslorbeer ist noch zu rationieren.

Der Nieselregen störte nicht. Als der Spielertross von RB Leipzig kurz nach Spielende mit den mitgereisten Fans lustige Lieder anstimmte, sah alles wieder so locker und unbeschwert aus. „Man spürt in vielen Situationen, dass sie wiederkommt“, sagte RB-Cheftrainer Marco Rose über die Rückkehr der Leichtigkeit. Sie wird mit einem ungefährdeten 3:0-Erfolg beim VfL Wolfsburg und dem Comeback von Christopher Nkunku begründet.

98 Tage lang konnte der Offensivkönner wegen einer Bänderverletzung nicht spielen. In Wolfsburg gelangen ihm nach seiner Einwechslung in der 69. Minute eine Torvorlage und frische Impulse. Am Mittwoch (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Champions League und bei DAZN) empfängt Leipzig im Achtelfinale der Champions League Manchester City. Nkunku spielt in diesem Zusammenhang eine Hauptrolle – mindestens als Muntermacher.