Christian Streich im Interview : „Etwas geht immer verloren“

Aktualisiert am

Mehr Zuschauer, mehr Vermarktungsmöglichkeiten – der SC Freiburg zieht in eine neue Arena. Christian Streich spricht über besondere Momente im Dreisamstadion und was er im neuen Stadion vermissen wird.

„Ich habe selbst am liebsten im Regen auf einem nassen Platz gespielt, wenn man den Geschmack von Erde im Mund hat“, sagt Christian Streich. Bild: Picture-Alliance

Herr Streich, an diesem Sonntag (17.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei DAZN) spielt der SC Freiburg gegen Augsburg zum letzten Mal im alten Dreisamstadion. Sind Sie wehmütig, diesen Ort mit seinen vielen Geschichten und Erinnerungen zu verlassen?

Der Gedanke ist da. Aber allzu intensiv möchte ich mich damit nicht beschäftigen, solche Dinge lenken mich ab.

Vor der Niederlage des BVB in Freiburg im August erzählte der Dortmunder Lizenzspielerchef Sebastian Kehl von der „besonderen Energie“, die in diesem Stadion entstehe. Die Anfahrt, die Kabinen, alles sei hier irgendwie speziell. Werden es die Gegner in Freiburg künftig etwas leichter haben?