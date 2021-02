2:2 gegen Hoffenheim : BVB tritt auf der Stelle

Fehler in der Abwehr, Fehler vom Torwart: Borussia Dortmund kommt gegen die TSG Hoffenheim nur zu einem glücklichen 2:2 und bleibt in der Mittelmäßigkeit hängen.

Den Begriff Krise haben die Verantwortlichen bei Borussia Dortmund während der vergangenen Wochen entschlossen gemieden, sie hatten auf Fortschritte hingewiesen und auf die Erfolge in Pokal und Champions League. Aber nach diesem 2:2 gegen die TSG Hoffenheim, einer fehlerhaften Leistung und nur fünf Punkten aus den jüngsten sechs Bundesligaspielen, steckt der Klub tief im Krisensumpf, ganz egal, welche Begriffe sie selbst zur Beschreibung ihrer Situation wählen.

Dabei hatte es gut begonnen: Jadon Sancho, der zuletzt wieder an vielen Dortmunder Toren beteiligt war, hatte den BVB zeitig in Führung gebracht. Die rechte Hoffenheimer Abwehrseite war in jener 24. Minute weit offen, der Engländer hatte Platz, erreichte den Strafraum und schoss überlegt in die kurze Torecke. Diese Führung war etwas glücklich, weil Ilhas Bebou zuvor nach groben Fehlern der Dortmunder Innenverteidiger Akanji und Hummels zwei Mal frei vor dem Tor des BVB aufgetaucht war, seine wunderbaren Gelegenheiten aber ungenutzt ließ (18., 24.).

Ein klassischer Spielverlauf wäre nach so einer Vorgeschichte und dem befreienden 1:0 ein lockerer Auftritt des Favoriten, der eben doch effizienter ist und nach einem eigenen Tor einen sicheren Weg zum Sieg findet. Aber beim BVB laufen die Dinge derzeit nicht so. Nur sieben Minuten lagen die Dortmunder in Führung, bevor Munas Dabbur nach einem klugen Pass in die Tiefe von Sebastian Rudy aus kurzer Distanz das 1:1 schoss (31.). Wieder hatten die Dortmunder nicht konsequent genug verteidigt. Zudem ärgerten sie sich, weil Kevin Voigt rund 30 Sekunden vor dem 1:1 Erling Haaland gefoult hatte, doch offenbar ließ sich von den Videoassistenten kein Zusammenhang zwischen den beiden Szenen feststellen, weil zwischenzeitlich etliche Pässe gespielt worden waren.

Klar war aber spätestens jetzt, dass der BVB abermals viel mit sich selbst und den bekannten Problemen dieses schwergängigen Winters zu kämpfen hatte. Immer wieder unterliefen den Profis seltsam leichtfertige Ballverluste. Die Viererkette, in der Emre Can wie schon in Freiburg rechts verteidigte, wirkte anfällig, und die Leichtigkeit fehlte auch. Offenbar hatten die Maßnahmen, die Edin Terzic nach dem 1:2 in Freiburg am Spieltag zuvor ergriffen hatte, nicht die erhoffte Wirkung.

Der Trainer hatte ein intensives Gespräch mit der Mannschaft geführt, offen und sehr kritisch soll der Austausch gewesen sein. Er habe Dinge, die ihm missfallen, „auch zuvor immer wieder deutlich angesprochen“, hatte der Trainer unter der Woche berichtet, aber nach der schwachen Leistung im Breisgau und zuletzt drei Niederlagen in vier Bundesligapartien hatte Terzic „das Gefühl, dass ich das mal ausführlicher machen sollte.“

Die sichtbarste Veränderung, zeigte sich aber nicht im Niveau des Spiels, sondern in der Startelf. Der formschwache Kapitän Marco Reus saß zunächst nur auf der Bank, Jude Bellingham durfte spielen und gehörte zu den besseren. Aber die Ungenauigkeiten im Spielaufbau und die Nachlässigkeiten in der Verteidigung bleiben ein ebenso drängendes Problem wie die Schwächen auf der Torwartposition. Nach 51 Minuten faustete Marvin Hitz, der schon in Freiburg fehlerhaft spielte, eine Ecke an den Kopf von Bebou, von wo der Ball ins Tor sprang. Hoffenheim hatte das Spiel gedreht.

Die Schwierigkeiten der Dortmunder lassen sich auch deshalb so schwer bekämpfen, weil es nicht das eine „Hauptproblem“ gibt, wie Sportdirektor Michael Zorc vor dem Anpfiff erklärte. Nun hatte sich wieder die ganze Vielfalt der schwarz-gelben Unzulänglichkeiten gezeigt. Nach knapp einer Stunde wechselte Terzic Moukoko, Dahoud und Reus ein, gefährlicher blieb aber Hoffenheim. Hitz hatte viel Mühe einen Freistoß von Rudy zu halten (68.), und Bebou vergab eine tolle Chance, als er aus sechs Metern am BVB-Torhüter scheiterte (76.) – das 1:3 wäre längst ein passendes Ergebnis für dieses Spiel gewesen. Doch beim BVB spielt ja noch Erling Haaland, der mit einer Einzelaktion das 2:2 schoss (81.), und mal wieder zum Retter wurde.