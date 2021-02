Nach Sieg auf Schalke : Ist das der Wendepunkt für den BVB?

Kann Borussia Dortmund auch normal? Das Team von Trainer Edin Terzic will die Energie aus dem Derbysieg mit in die nächsten Spiele nehmen. Die Maschine Erling Haaland funktioniert.

Wie aus einer anderen Zeit wirkten die Bilder, die am späten Samstagabend am Vereinsgelände von Borussia Dortmund entstanden sind. Mehr als 200 singende, feiernde und mit Bengalos herumwedelnde Menschen empfingen die Derbysieger nach ihrer Rückkehr aus Gelsenkirchen. „Geil, wie geil, geil, geil“, rief ein nicht erkennbarer Teamangehöriger im Mannschaftsbus, wo ein Video entstand, das die Szenen dokumentiert. Irgendwer schlug vor, für ein Bad in der entfesselten Menge auszusteigen, aber damit hätten die Profis einen Verstoß gegen alle Hygieneauflagen begangen. Auch der Plan, aufs Dach zu steigen, wurde schließlich verworfen, und am nächsten Tag entschuldigte sich der Verein.

Man werde „mit der Polizei und allen Beteiligten sehr zeitnah darüber zu sprechen, wie solche Szenen in der Öffentlichkeit zukünftig komplett auszuschließen sind“, weil von den Feiernden kaum einer eine Maske trug und Abstandsregeln missachtet wurden. Aber der Energieschub, den dieses Erlebnis den nach Fan-Emotionen dürstenden Businsassen verlieh, war nicht zu übersehen in den Gesichtern.