1:5 gegen Stuttgart : Dortmunder Desaster

Keiner Mannschaft fehlen die Fans so sehr wie Borussia Dortmund: Beim 1:5 gegen den VfB Stuttgart bricht der BVB in sich zusammen. Aus Titelträumen werden Krisensymptome.

Schon den ganzen Monat Dezember führt Borussia Dortmund einen Tanz auf dem Grat zwischen einer insgesamt dann doch wärmenden Vorweihnachtszeit und einem bedrückenden Krisengefühl auf. Die Ergebnisse in der Bundesliga waren wechselhaft, aber die Konkurrenz enteilte nicht. Die Auftritte in der Champions League wirkten mühsam, aber der BVB ist als Gruppenerster ins Achtelfinale eingezogen. Beim 1:5 gegen den VfB Stuttgart stürzten sie nun krachend hinab in die Krise. Der Aufsteiger hätte am Samstagnachmittag mit etwas mehr Konsequenz im Torabschluss auch acht oder neun Tore schießen können, der BVB war geradezu auseinandergefallen.

Über die gesamten 90 Minuten waren die Stuttgarter wacher, energischer, sie gewannen wichtige Zweikämpfe im Mittelfeld und hatten bereits in der ersten Viertelstunde drei gute Möglichkeiten. Dortmunds Torhüter Roman Bürki aber hielt einen schönen Fernschuss von Wataru Endo (3.) und einen gefährlichen Freistoß von Borna Sosa (7.). Die größte Möglichkeit dieser Anfangsphase vergab jedoch Tanguy Coulibaly, der nach einem Fehlpass von Raphael Guerreiro am Fünfmeterraum zum Abschluss kam, das Tor jedoch verfehlte (13.). Der VfB spielte hervorragend: mit Mut, Zweikampfstärke, aber auch taktisch klug.

Für den BVB werden gerade die Heimspiele vor komplett leeren Rängen zu einem Problem. Sechs von acht Partien, in denen gar keine Zuschauer zugelassen waren, haben die einstmals so heimstarken Dortmunder mittlerweile im eigenen Stadion verloren, zuletzt blieben sie gegen den 1. FC Köln ohne Punkte, und nun waren sie das deutlich unterlegene Team gegen den Aufsteiger.

Völlig verdient gingen die Schwaben daher nach 27 Minuten in Führung, Silas Wamangituka hatte einen Foulelfmeter (Emre Can an Mateo Klimowicz) verwandelt. Immer wieder kombinierte der VfB sich scheinbar ungehindert in den Strafraum der trägen Dortmunder, die mal wieder einen dieser Tage hatten, an denen kaum ein Spieler Lust auf die Verteidigungsarbeit zu haben schien. Coulibaly (30), Klimowicz (38.) und Wamangituka (43.) hatten weitere gute Möglichkeiten, während der BVB vor der Pause nur einen wirklich guten Moment herausspielte. Der reichte zum Ausgleich.

Linksverteidiger Guerreiro hatte irgendwann begonnen, sich immer wieder ins Mittelfeldzentrum zu schieben, weil die Stuttgarter seine Seite komplett zustellten. Von hier spielte er nach 39 Minuten einen großartigen Pass auf Giovanni Reyna. Der 18 Jahre alte Amerikaner nahm den Ball brillant in vollem Lauf mit dem linken Fuß an und ließ in einer fließenden Bewegung einen Lupfer in die lange Ecke des Stuttgarter Tores mit dem rechten Fuß folgen. Ein wunderschönes Tor.

Mit viel Glück im eigenen Strafraum und mit seiner besonderen individuellen Klasse hatte sich das Ensemble von Trainer Lucien Favre in die Halbzeit gerettet. Wobei Marco Reus, der in der Sturmspitze spielte, und Jadon Sancho wieder einmal blass geblieben waren und auch die Innenverteidiger Hummels, Akanji sowie Can fehlerhaft spielten. Irgendetwas stimmt derzeit nicht mit dieser Dortmunder Mannschaft, die noch im November dafür gelobt worden war, sich endlich auf einem hohen Niveau stabilisiert zu haben.

Diese Annahme entpuppt sich immer deutlicher als grobe Fehleinschätzung, denn in der zweiten Halbzeit entwickelte sich der VfB endgültig zu dem Team, das sowohl schlauer als auch engagierter spielte. Wamangitukas 1:2 passte bestens zum Spielverlauf. Orel Mangala eroberte den Ball in der Dortmunder Hälfte und spielte den kongolesischen Torjäger an, der Stuttgart wieder in Führung brachte (53.). Nun brach der BVB zusammen. Mit einfachsten Pässen hebelte der Aufsteiger die Abwehr des Titelkandidaten auseinander. Philipp Förster traf zum 1:3 (60.), Coulibaly (63.) und Nicolas Gonzalez (90.) ließen das 1:4 und das 1:5 folgen. Es war ein Zusammenbruch, an dessen Ende keine großen Zweifel mehr daran bestehen können, dass die Dortmunder ein Problem haben, das tiefer sitzt als eine große Müdigkeit und die Formschwächen einzelner Spieler. Der VfB Stuttgart etabliert sich unterdessen in der oberen Tabellenhälfte und steht nur noch zwei Punkte schlechter da als Borussia Dortmund.