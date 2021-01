2:0 gegen Wolfsburg : Der BVB arbeitet sich aus der Krise

Dass die spätherbstlichen Probleme bei Borussia Dortmund, die Mitte Dezember zur Entlassung von Lucien Favre geführt hatten, nicht alleine in der Verantwortung des Trainers lagen, hatten viele Beobachter schon länger geahnt. Nach dem zwar unterhaltsamen, aber von Fehlern durchsetzten Spiel des BVB beim 2:0 gegen den VfL Wolfsburg ist das nun ziemlich klar; es hakt und holpert bei den Dortmundern, die seit Ende Oktober kein Heimspiel mehr gewonnen hatten. Mit diesen drei Punkte stehen sie aber wieder unter den besten vier Teams der Tabelle. Innenverteidiger Manuel Akanji hatte nach einer Ecke das Tor des Tages geköpft, bevor Jadon Sancho das Spiel in der Nachspielzeit entschied. Der Befund, den Sportdirektor Michael Zorc vor dem Anpfiff formuliert hatte, gilt jedoch auch im neuen Jahr: „Wir hatten zuletzt viele Spieler unter ihrer Bestform.“

Besonders zu Beginn spielten die Dortmunder wie ein verunsicherter Abstiegskandidat gegen ein souveränes Spitzenteam. Bereits in den ersten sechs Minuten kam Xaver Schlager zwei Mal zum Abschluss. Auch Yannick Gerhardt hatte eine wunderbare Möglichkeit, Mats Hummels konnte den Schuss des Wolfsburgers gerade noch an den Außenpfosten ablenken. Das Pressing der Mannschaft von Trainer Oliver Glasner war zwischenzeitlich erdrückend, offenbar hatte der VfL sich vorgenommen, den BVB-Restart im neuen Jahr schon im Keim zu ersticken. Aber das war riskant. Auch der Dortmunder Kapitän Marco Reus kam zu einem gefährlichen Abschluss (10.), es war ein munteres Spiel, in dem die Wolfsburger zunächst dominant wirkten – und der größte Star zunächst unscheinbar blieb.

Erling Haaland war nach einer verletzungsbedingten Pause von sieben Pflichtspielen zurück auf dem Rasen, nach einer Zeit, in der viel passiert ist. Der BVB ist in eine echte Krise, inklusive Absturz aus den Champions League-Rängen der Tabelle und Trainerwechsel, hineingeraten. „Er gewinnt uns Tiefe, gewinnt uns Räume, gewinnt uns Zeit“, sagte Trainer Edin Terzic vor seinem ersten Heimspiel als Chefcoach für den BVB über den Norweger.

Die Wolfsburger waren indes ein sehr unangenehmer Gegner für so ein Heimdebüt: ein echtes Spitzenteam, gegen das in der gegenwärtigen Situation dennoch jeder einen Sieg der Dortmunder erwartete. Und für diesen Erfolg traf Terzic eine etwas überraschende Personalentscheidng. Emre Can, der vor einem Jahr explizit als Anführer für schwierige Phasen wie diese verpflichtet worden war, saß nur auf der Bank, was definitiv nichts mit der viel zitierten Belastungssteuerung zu tun haben konnte. Thomas Delaney spielte neben Axel Witsel im defensiven Mittelfeld hinter Reus und den Angreifern und gehörte zu den besten Dortmundern. Der Däne trug mit seiner Einsatzbereitschaft und seiner Präsenz viel dazu bei, dass der BVB in diese Partie hineinfand, die allerdings bis zum Ende offen blieb.

Mitte der ersten Hälfte überprüften die Videoassistenten in Köln lange eine Szene, in der der Ball möglicherweise den abgespreizten Arm von Axel Witsel im Dortmunder Strafraum berührt hatte, entschieden sich dann aber gegen einen Elfmeter. Aber jetzt waren beide Teams präsent im Strafraum des Gegners. Der Wolfsburger Wout Weghorst kam nach am Elfmeterpunkt frei zum Kopfball, plazierte den Ball aber nicht genau genug (41.). Und in der Nachspielzeit hatte der wieder einmal blasse Jadon Sancho eine gute Chance, als ihm ein vom Wolfsburger Torhüter Koen Casteels abgewehrter Ball vor die Füße sprang. Doch der Engländer verfehlte aus zehn Metern das beinahe leere Tor.

Auch nach der Pause blieb die Partie offen, und endlich mal hatte Haaland am Ende eines guten Angriffs den Ball in günstiger Position auf seinem starken linken Fuß, doch Casteels hielt den Schuss (53.). Auch Weghorst besaß eine weitere Kopfballmöglichkeit (55.), es war nun ein hoch schönes Toppspiel nicht auf dem allerhöchsten Niveau aber hoch spannend, und da passte es irgendwie, dass das 1:0 nach einer Standardsituation fiel. Manuel Akanji köpfte eine Ecke von Sancho aus zehn Metern ins Tor. In der Schlussphasmachte der VfL dann viel Druck, zwischenzeitlich herrschte Chaos im Dortmunder Strafraum. Doch Sancho traf nach einem Konter zum 2:0 (90+2) und durfte endlich sein erstes Tor der laufenden Budesligasaison bejubeln.

Die Dortmunder sind damit zurück auf einem Weg, der zumindest in die richtige Richtung führt. Im weiteren Verlauf des Januars müsse Terzic nun mit der Mannschaft, „an verschiedenen Abläufen arbeiten“, und die Verfassung einiger Profis auf ein höheres Niveau heben, hatte Zorc gefordert. Es gibt weiterhin viel zu tun beim ambitionierten Revierklub.