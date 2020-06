Borussia Mönchengladbach : „Das fühlt sich wie ein Meistertitel an“

Aktualisiert am

Feiern mit Pappkameraden: Gladbach zieht in die Königsklasse ein und jubelt ohne richtige Zuschauer. Bild: dpa

Ein wenig bekannter Mann namens Dennis Smarsch verhinderte die Schlusspointe, die Borussia Mönchengladbachs Trainer Marco Rose sich als märchenhaften Schlussakt dieser erfolgreichen Fußballsaison gewünscht hätte. In der zweiten Minute der Nachspielzeit hatte der große Raffael, der nach sieben Jahren bei der Borussia zum letzten Mal für diesen Klub spielte, die Chance, sich mit seinem 72. Pflichtspieltreffer zu verabschieden.

Bundesliga Liveticker

Doch der beliebte Brasilianer schoss den jungen Berliner Torhüter an. „Wenn das Tor gefallen wäre, dann wären ungefähr 50 Leute auf den Rasen gestürmt“, sagte Rose etwas später. Denn die meisten der wenigen Menschen in dem leeren Stadion warteten in jenen Augenblicken nur auf eine Möglichkeit, ihren Glücksgefühlen freien Lauf zu lassen.