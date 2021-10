Zuschauer beim BVB : Willkommen zurück!

Aktualisiert am

So viele Menschen durften in Deutschland seit über eineinhalb Jahren nicht zusammenkommen. Am Samstag durften sie. Und als dann im Dortmunder Stadion die vierte Minute der Nachspielzeit abgelaufen war, wussten sie auch, warum sie gekommen waren. Und warum sie wiederkommen werden: wegen des Mannes, der gerade den Ball zum 3:1 für den BVB gegen Mainz 05 ins Tor gewuchtet hatte und das ganze Stadion erbeben ließ.

Michael Horeni Korrespondent für Sport in Berlin. Folgen Ich folge

Und der nach dem Abpfiff, der auf seinen Siegtreffer folgte, die Arena immer weiter in seinen Bann zog, minutenlang. 63 812 Menschen und ein Haaland, das war am Samstagnachmittag im größten Stadion des Landes das größte emotionale Ereignis, das die Corona-Republik in zwanzig Monaten ihrer Pandemie bisher erlebt hat.