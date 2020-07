Dortmunder Strategie : Das besondere Geschäftsmodell des BVB

Aktualisiert am

In der frühesten Version, so sagte es Paul McCartney mal dem Musikmagazin „Rolling Stone“, habe das Lied „Hey Jules“ geheißen. Er sei dann allerdings auf „Hey Jude“ umgeschwenkt, weil sich der Name „mehr nach Country und Western“ anhöre. Andere Quellen besagen, dass der Bezug zu John Lennons Sohn verschleiert werden sollte. Dem ist das Lied nämlich gewidmet. McCartney wollte Julian Lennon, damals fünf Jahre alt, Mut zusprechen, weil dessen Vater kurz zuvor seine Mutter verlassen hatte und die Beziehung zu Yoko Ono einging.

Es ist somit ziemlich konstruiert, einen Bezug von einem der berühmtesten Lieder der Beatles zu einem jungen Fußballer herzustellen, der seine Heimat verlässt. Aber hey, er heißt halt Jude, und der Refrain ist so berühmt, dass ihn jeder mitsingen kann. Das zieht. Borussia Dortmund inszenierte unter #HeyJude mit großem Aufwand die Verpflichtung von Jude Bellingham. In einem Clip trällerten gleich sieben Profis des BVB zu den Gitarrenklängen des Maskottchens ein Begrüßungslied für den neuen Kollegen.