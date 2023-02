Der Rücken von Julian Brandt befördert die Borussia vorübergehend an die Spitze der Bundesligatabelle. Denn der BVB gewinnt zum siebten Mal in Folge. Doch auch Hoffenheim schöpft Optimismus.

Es war knapp, es war umkämpft, es war dramatisch – aber am Ende hatte Borussia Dortmund am Samstag wie immer nach der Winterpause auch dieses Spiel gewonnen und die Prüfung bei der nach mauen Wochen endlich wieder erwachten TSG 1899 Hoffenheim bestanden.

Der siebte Bundesligasieg nacheinander, ein 1:0-Erfolg beim neuen Tabellen-Sechzehnten, hievte den BVB zumindest über Nacht auf Tabellenplatz eins. Schöne Aussichten für das, was da noch kommt? Der wieder einmal herausragende Torhüter Gregor Kobel bekannte sich zur höchsten Perspektive. „Wir spielen um die Meisterschaft natürlich mit, das ist klar“, hielt die Nummer 1 des BVB nach einer leidenschaftlich geführten Begegnung in der mit 30.150 Zuschauern ausverkauften Sinsheimer Arena fest.

Auch Trainer Edin Terzic wollte niemandem „das Träumen verbieten“, bestand aber aus der Sicht des Fußballlehrers darauf, dass ihm wie seiner Mannschaft „nur die Sicht durch die analytische Brille“ weiterhelfe. Dessen Hoffenheimer Kollege Pellegrino Matarazzo empfand den vor allem nach der Pause starken Auftritt seiner Mannschaft als Mutmacher. „Es entwickelt sich was“, hob er hervor, „eine gewisse Energie, Zusammenhalt, eine Bindung, die uns auch in Zukunft gut tun wird.“

Julian Brandt unkonventionell

Dennoch: Auf dem Rücken des BVB fand in diesem vor der Pause noch ziemlich ungleichen Duell gar nichts statt. Und so war es auch nicht ganz untypisch, dass ein Dortmunder das einzige Tor vor der Pause mit dem Rücken erzielte.

Julian Brandt, seit Wochen ein überragender Mittelfeldspieler mit unstillbarem Offensivdrang, nahm sich eines Freistoßes von Marco Reus kurz vor der Pause auf unkonventionelle Weise an und verlängerte den Ball am zuvor unüberwindbaren Torhüter Oliver Baumann vorbei zur verdienten Führung (43. Minute) für die Westfalen. Sie bedeutete zugleich den vollen Erfolg für die Westfalen, mochte auch Brandt, bester Feldspieler seiner Mannschaft, zugeben, „dass wir das Glück ein wenig strapaziert haben“.

Nicht so vor der Pause, als die Borussen das Spiel gegen den unverhofften Abstiegskandidaten noch bestimmt hatten. Wäre nicht Torhüter Baumann derart famos auf dem Posten gewesen, die Dortmunder Halbzeitführung wäre deutlicher ausgefallen. So aber parierte der TSG-Kapitän Bynoe-Gittens‘ Abschluss (4.), Hallers Drehschuss (41.) und Schlotterbecks Versuch nach einem Eckball (42.).

Klares Torschussverhältnis

Auf der anderen Seite wirkte zunächst nur eine Szene gefährlich, als Baumgartners Schuss von Kobel reaktionsschnell abgewehrt wurde und Kabak den folgenden Kopfball über das Tor setzte (16.). Die Überlegenheit des zumindest am Samstag an die Tabellenspitze vorgestoßenen BVB in der ersten Hälfte spiegelte das Torschussverhältnis: 16 Dortmunder Versuchen standen gerade mal zwei der TSG gegenüber.

Nach der Pause erregten zunächst zwei Entscheidungen des Stuttgarter Schiedsrichters Petersen die Gemüter, weil er sich zweimal mit Hilfe des Videoassistenten korrigierte. Zum Ersten nahm Petersen einen Freistoß für Hoffenheim an der Dortmunder Strafraumkante zurück, obwohl der Zweikampf zwischen dem Dortmunder Can und Akpoguma auf seine Elfmetertauglichkeit überprüft wurde.

Petersen sah am Ende indes gar kein Foulspiel mehr und entschied mutig und richtig auf Schiedsrichterball (52.). Wenig später schoss Wolf das vermeintliche 2:0 für den BVB, und wieder meldete sich der VAR Daniel Schlager und verwies auf ein Foul des Dortmunders Schlotterbeck an Bebou in der Entstehung der fraglichen Szene. Dieser Sichtweise schloss sich Petersen (56.) zu Recht an.

Das Dortmunder Spiel zerbröselte unter dem Eindruck dieser Momente ein wenig, Hoffenheim dagegen erspielte sich in diesem über weite Strecken sehenswerten Fight eine Reihe von Gelegenheiten, denen immer wieder der Dortmunder Keeper Kobel im Wege stand. Am Ende war wieder der BVB einem zweiten Treffer nah, vor allem bei Bellinghams Pfostenschuss (90.+3). Das Publikum hatte jedenfalls ein sehenswertes Hin und Her auf spielerisch wie kämpferisch hohem Niveau erlebt. Dass am Ende wieder einmal der BVB gewonnen hatte, war das richtige Ergebnis eines Duells, aus dem beide Teams reichlich Optimismus für die nächsten Prüfungen schöpfen konnten.