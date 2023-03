Die Erfolgswelle, auf der Borussia Dortmund durch das Jahr 2023 reitet, wird immer unheimlicher. Mit 2:1 gewann der Revierklub ein Duell gegen RB Leipzig, gegen eine Mannschaft, die am Ende deutlich besser gespielt hatte. Aber womöglich haben die Kräfte der Serie geholfen, diesen knappen Erfolg ins Ziel zu retten: Zehn Pflichtspiele haben die Dortmunder nun in diesem Jahr bestritten, alle zehn wurden gewonnen, und zumindest bis zum Samstagabend ist der BVB wieder Tabellenführer.

Bundesliga Liveticker

Bei RB Leipzig stand erstmals seit 111 Tagen wieder Christopher Nkunku in der Startelf, der sich während der WM-Vorbereitung mit der französischen Nationalmannschaft am Knie verletzt hatte. Dafür saß der aufgrund einer Erkältung offenbar fröstelnde Timo Werner erstmal nur auf der Bank. Und Nkunku hatte gleich zu Beginn zwei gute Möglichkeiten, wurde aber zunächst im letzten Moment vor dem Torabschluss mit einer Grätsche von Nico Schlotterbeck gestoppt (3.) und verfehlte dann nach sieben Minute aus guter Position das Tor.

Beide Teams griffen mutig an, statt die defensive Sicherheit zu priorisieren, und so war eine Menge los in den Strafräumen. Früh gelang Julian Brandt nach einem exzellenten Pass von Jude Bellingham und einer kunstvollen Ballannahme ein Tor für den BVB, das jedoch vom Videoassistenten annulliert wurde. Brandt war der Ball unmittelbar vor seinem Torabschluss versehentlich an den Oberarm gesprungen (13.). Der nächste Treffer der Dortmunder zählte dann aber: Marco Reus hatte einen Elfmeter verwandelt, nachdem er zuvor selbst vom Leipziger Torhüter Janis Blaswich gefoult worden war (20.).

Es läuft für Dortmund

Vorne funktionierte also viel beim BVB und hinten hatte das Ensemble von Trainer Edin Terzic auch weiterhin das Glück, das den Klub bereits seit Wochen begleitet. Zum Beispiel als Marcel Halstenberg aus kurzer Distanz völlig unbedrängt am Tor des BVB vorbeischoss (35.). Oder als der Dortmunder Ersatztorhüter Alexander Meyer einen Ball vertändelte, was ziemlich gefährlich war, woraus aber keine echte Chance entstand (37.).

Meyer spielte, weil bei Stammkeeper Gregor Kobel kurz vor dem Anpfiff muskuläre Probleme aufgetreten waren. Gefährlich war auch ein toller Schuss von André Silva, der knapp am Pfosten des Dortmunder Tores vorbeistrich (48.). Es läuft eben bei den Dortmundern, was sich auch beim zweiten Treffer zeigte.

In der 39. Minute schoss Emre Can nach einem von den Leipzigern mäßig geklärten Eckball einfach mal aufs Tor und konnte das 2:0 bejubeln, weil der Ball unhaltbar abgefälscht worden war. Die Dortmunder Mehrheit im Publikum sang und feierte, die Stimmung war prächtig, was keine Selbstverständlichkeit war. Die rund 30.000 Menschen, die üblicherweise mit dem öffentlichen Nahverkehr zu diesem Stadion reisen, mussten aufgrund eines Streiks andere Verkehrsmittel nutzen.

Zur Unruhe beigetragen hatte außerdem die Ablehnung, mit der viele Anhänger des BVB den sächsischen Bundesligaklub betrachten. „Auch ein Titel ändert nichts. Keine Akzeptanz für RB“, stand in Anspielung auf den Gewinn des DFB-Pokals der Leipziger auf einem Transparent, was harmlos war, nachdem es im Umfeld früherer Partien zu heftigen Entgleisungen kam. Diesmal hatten einige der Leute im Gästeblock Medienberichten zufolge sogar eigene Security-Leute mitgebracht, um sich vor Übergriffen zu schützen.

Mit Glück und Einsatz

Zumindest bis zum Abpfiff blieb es ruhig, selbst der Dortmunder Vorjahrestrainer Marco Rose, der nie richtig warm wurde mit dem Revierklub war freundlich empfangen worden. Am Ende ärgerte er sich aber über eine vermeidbare Niederlage. Denn je länger diese Partie dauerte, desto überlegener spielte RB. Zwar hatte Reus noch eine tolle Chance, doch Blaswich hielt dem Schuss des Dortmunder Kapitäns brillant. (67.)

In der Defensive wirkte der BVB jedoch immer ungeordneter. Zunächst konnte Meyer noch einen Schuss von Nkunku (69.) aus guter Position abwehren, bevor dann Emil Forsberg einen Pass des eingewechselten David Raum am langen Pfosten zum 2:1 über die Linie grätschte (74.). Der Druck wurde immer größer, doch die Dortmunder retteten sich mit Glück und viel Einsatz über die Zeit. Sekunden vor dem Abpfiff rettete Schlotterbeck kurz vor der Torlinie stehend mit der Schulter bei einem Schuss des eingewechselten Timo Werner.

Mehr zum Thema 1/

Die Dortmunder gewannen also auch das zehnte Spiel des Jahres 2023 und beginnen „die bisher wichtigste Woche der Saison“ mit einem kleinen Highlight. Der Klub kann sich über sieben Punkte Vorsprung auf den Konkurrenten aus Sachsen freuen.