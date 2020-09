Bundesliga im Fokus : Bloß kein Eigentor bei der Fan-Rückkehr

Die Vorfreude des Fußballs auf die Rückkehr der Zuschauer ist groß. Doch was passiert, wenn sich die Fans nicht an die Abstands- und Hygieneregeln halten?

Beim Pokalspiel in Rostock am vergangenen Wochenende war das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes längst noch nicht bei allen Zuschauern in Mode. Bild: dpa

An diesem Freitag beginnt die neue Saison der Fußball-Bundesliga. Man könnte aber auch sagen: Das Heimspiel der Bayern gegen Schalke 04 ist der Beginn einer Testserie, von der niemand weiß, wie sie ausgeht, ob der Fußball der große Gewinner ist oder am Ende als Verlierer dasteht. Denn es ist keinesfalls sicher, dass die Zulassung von Zuschauern in den Bundesländern bis zu 20 Prozent der Stadion-Kapazität (Schleswig-Holstein erlaubt 25 Prozent) aus dem Test- in der Regelbetrieb übernommen wird – falls der Test überhaupt zu einem guten Ende kommt. Das wird von der Pandemieentwicklung abhängen, aber auch davon, was der Fußball aus seiner Chance macht.

Entsprechend hob Christian Seifert, der Vorsitzende der Geschäftsführung der Deutschen Fußball Liga (DFL), die Verpflichtung hervor. „Die Politik bringt den Klubs der Bundesliga und der Zweiten Bundesliga und ihren Fans, aber auch vielen anderen Sportarten, damit Vertrauen entgegen, das es nun durch alle Beteiligten zu rechtfertigen gilt“, sagte er am Mittwoch. Die DFL begrüße jedenfalls ausdrücklich, „dass es hinsichtlich der Rückkehr von Stadionbesuchern nun ein bundeseinheitliches Vorgehen gibt“.

Noch vor einem Monat hatten die Gesundheitsminister der Länder einen ganz anderen Plan für den Herbst verfolgt, im Einklang mit der Bundesregierung: eine Nullrunde bis Ende Oktober. „Tausende Zuschauer in den Stadien“, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn vor fünf Wochen, „das passt nicht zum aktuellen Infektionsgeschehen.“ Die Verbreitung des Virus hat seitdem nicht abgenommen. Aber die Ankündigung einzelner Länder, sozusagen individuelle Lösungen zuzulassen, entfachte einen erheblichen Druck. Und so formulierten die Chefs der Staatskanzleien am Dienstag ihre gemeinsame Absicht, unter bestimmten Bedingungen doch Tausende zuzulassen, von Freitag an in der Ersten Fußball-Bundesliga, aber demnächst auch wieder im Eishockey, Basketball, Handball und Volleyball zum gleichen Prozentsatz.

Kein einheitliches Konzept

Die Umsetzung obliegt den Vereinen in Abstimmung mit den örtlichen Gesundheitsämtern, auch im Fußball. Es gibt also nicht ein einheitliches Konzept wie von der DFL in puncto Arbeitsschutz, sondern 36 verschiedene, die sich an den örtlichen Gegebenheiten orientieren. In Dortmund sind während der vergangenen Wochen unterschiedliche Szenarien von der Rückkehr einiger hundert bis hin zur Zulassung vieler tausend Zuschauer vorbereitet worden.

Nun wird zunächst nicht die volle Kapazität der von der Politik freigegebenen Plätze ausgenutzt, nur „etwa 10.000 Zuschauer“ dürfen zum Spiel gegen Mönchengladbach kommen, wie der BVB mitteilt. Der Klub und die Behörden wollen sich bei der Nutzung des größten Stadions der Bundesliga nicht überfordern und die Partie zum Anlass nehmen, Erfahrungen zu sammeln. Die berühmte Südtribüne wird wieder in Betrieb genommen, allerdings bestuhlt wie bei Champions-League-Partien.

Das letzte Wort haben die Gesundheitsämter im Umkreis der Stadien. Im Zweifel werden sie ein Spiel auch kurzfristig absagen, falls etwa die Infektionszahlen über den Grenzwert steigen, festgelegt ist eine Sieben-Tages-Inzidenz von 35. Wenn die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner diesen Wert erreicht und das Infektionsgeschehen nicht klar eingrenzbar ist, erfolgt in der Regel keine Zulassung. In der Stadt München lag der Wert am Mittwoch darüber (45,53), im Umland allerdings darunter. Für das Spiel gegen Schalke werden 7500 Zuschauer zugelassen, wie Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) am Mittwochabend mitteilte.

Ein Etappensieg

Die Vorfreude des organisierten Fußballs auf die Rückkehr eines Teils seiner Fans wird von versierten Sportpolitikern unter den Funktionären vorsichtig als Etappensieg gefeiert. Aber die Liga, zumindest die Strategieabteilung, ist sich der heiklen Lage bewusst. Das Vertrauen könnte schnell verspielt sein, wenn sich die Fans nicht an die Abstands- und Hygieneregeln halten. Was, wenn sich die Fans in der Freude über das Tor ihres Teams in die Arme fallen, wenn wesentliche Vorgaben ignoriert werden? Bei der DFL heißt es, das sei Sache der Veranstalter – wobei sie im Interesse des großen Ganzen nur hoffen kann, dass die Vereine die notwendige Überzeugungskraft bei ihrer Klientel aufbringen, um ein womöglich folgenschweres Eigentor zu vermeiden. Der Staat jedenfalls hilft nicht.

In Dortmund soll der Ordnungsdienst in voller Stärke zum Einsatz kommen, wobei nicht geplant ist, kleinere Verstöße, Umarmungen nach einem Tor oder Ähnliches, zu sanktionieren. Eintracht Frankfurt setzt auf Vernunft durch Erkenntnis: „Wir werden einen Appell in allen Kanälen verbreiten“, sagt Axel Hellmann, Vorstandsmitglied bei den Hessen. Es werde einen „detaillierten Einlass-Plan“ geben, das Ordnungspersonal sei besonders geschult worden, intensiv auf alle Fans einzuwirken, die aus der Reihe tanzten. Erst in einem „krassen, aggressiven Fall von Verweigerung“, sagte Hellmann, „werden wir unser Hausrecht ausüben. Die Personen müssten dann das Stadion unverzüglich verlassen.“