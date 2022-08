Optimistische Borussia : Warum beim BVB Aufbruchstimmung herrscht

Es ist ein kleines Meisterwerk, das die Verantwortlichen von Borussia Dortmund während der zurückliegenden Wochen vollbracht haben. Als der BVB zuletzt ein Heimspiel im Westfalenstadion austrug, war die Stimmung melancholisch, die sportliche Gesamtsituation war unbefriedigend, außerdem wurde der frühere Kapitän und langjährige Sportdirektor Michael Zorc nach 44 Jahren verabschiedet.

Es flossen Tränen, Erinnerungen an die schönen Erlebnisse mit der Klubikone vermischten sich mit einem bleiernen Gegenwartsgefühl. Abermals war ein mit großen Ankündigungen gestartetes Saisonprojekt enttäuschend verlaufen, der mühsame 2:1-Sieg gegen Hertha BSC und der zweite Tabellenplatz waren allenfalls ein schwacher Trost. Zu massiv waren die Zweifel an den Spielern, an Trainer Marco Rose und zunehmend auch an der Zukunftsfähigkeit dieser Mannschaft, die schon wieder chancenlos im Titelrennen gewesen war.

Nun sind drei Monate vergangen, und das Befinden hat sich grundlegend verändert. Der neue Trainer Edin Terzic freut sich auf die Atmosphäre im Westfalenstadion, die er zum Saisonauftakt gegen Bayer Leverkusen am Samstagabend erwartet, und die nach einer auch durch die Pandemie ausgelösten Phase der Entfremdung wieder von gegenseitiger Identifikation geprägt sein soll.

„Diese Energie ist etwas ganz Besonderes bei diesem Verein“, sagt er, und Zorcs Nachfolger Sebastian Kehl ist zuversichtlich, „dass die Menschen, die ins Stadion kommen, das Gefühl haben, da ist eine Mannschaft auf dem Platz, die alles gibt, die sich zerreißt, die alles dafür tut, erfolgreich zu sein“.

Ohne, dass auch nur ein wirklich überzeugendes Spiel bestritten wurde, ist während der Sommerpause ein ganz neuer Optimismus entstanden, der dann vor einer Woche durch das souveräne 3:0 im DFB-Pokal bei 1860 München einen zusätzlichen Schub erhielt.

Zwar ist in Dortmund schon oft von Umbrüchen gesprochen worden, doch in früheren Jahren wurde dann angekündigt, dass das Projekt der Neuausrichtung erst nach zwei, drei, vier Transferperioden abgeschlossen sein werde. Einige der tollen Spieler, die am Ende des Prozesses zu Säulen des Erfolges werden sollten, waren dann schon wieder weg. In diesem Sommer haben sie den Kampf gegen die eigenen Schwächen nun mit einer ganz neuen Konsequenz aufgenommen.

Ein ungutes Gefühl in der Klubführung reichte im Mai für eine recht überraschende Trennung von Trainer Marco Rose, der durch den Technischen Direktor Edin Terzic, einen Herzensdortmunder, ersetzt wurde. Mit Kehl hat ein frischer Kopf den legendären, aber zuletzt auch etwas müde wirkenden Zorc beerbt. Und es wurden etwa 100 Millionen Euro für Sebastien Haller (31 Millionen), Karim Adeyemi (30 Millionen), Nico Schlotterbeck (20 Millionen), Salih Özcan (sechs Millionen) sowie Niklas Süle (Handgeld in unbekannter Höhe) in den Kader investiert.

Das Ziel: Es soll endlich wieder ein Team entstehen, das auch mal eine längere Siegesserie hinbekommt, das in den besseren Phasen einen dominanten und aufregenden Fußball spielt. Und vielleicht noch wichtiger: Die Mannschaft soll sich auch in den schwierigen Momenten der Saison zu wehren wissen. In den Gesprächen mit den Neuzugängen habe er durchweg „das Gefühl gehabt, dass sie die richtige Haltung und eine hohe Identifikation mitbringen“, sagt Kehl. „Sie wissen, für was Borussia Dortmund steht und wie der Fußball in dieser Saison aussehen soll.“

Schlotterbeck und Özcan könnten aufgrund ihrer leidenschaftlichen Spielweise sogar zu echten BVB-Helden werden, Jude Bellingham ist in den Mannschaftsrat befördert worden und dritter Kapitän. Das Auftreten seines Teams sei derzeit „sehr erwachsen, sehr reif“, sagt Terzic. Bellingham ist zwar immer noch ein Teenager, auch Leute wie Giovanni Reyna, 19, Schlotterbeck, 22, oder Adeyemi, 20, sind noch jung, aber die meisten Profis mit Startelf-Ambitionen haben schon viel Erfahrung auf hohem Niveau sammeln können.

Und der alternde Mats Hummels wirkt so motiviert und fit wie lange nicht. Insgesamt ist die Dortmunder Mannschaft nicht wesentlich älter geworden, aber sie wirkt reifer. Damit die Anhänger des BVB tatsächlich bis zum Saisonende von der deutschen Meisterschaft träumen können, müssen aber wohl auch die Bayern mitspielen.

Hans-Joachim Watzke hofft jedenfalls auf den Moment, in dem der Dauermeister aus München endlich einmal größere Schwächen zeigt: „Irgendwann bröckelt es, irgendwann in den nächsten Jahren kommt es zum Einsturz“, sagte der Geschäftsführer in einem Gespräch mit dem „Deutschlandfunk“ über den Rivalen. Der Glaube ist vorhanden, selbst die Suche nach einem Ersatz für den an einem bösartigen Hodentumor erkrankten Stürmer Sebastien Haller zeigt, wie entschlossen die Dortmunder sind.

In der kommenden Woche soll die neue Nummer neun vorgestellt werden, und angeblich beschäftigen sich Kehl, Terzic und Watzke mit großen Namen. Die Spekulationen reichen von Superstars wie Edinson Cavani (vereinslos), Edin Dzeko (Inter Mailand), Memphis Depay (FC Barcelona) oder Mauro Icardi (Paris St-Germain) bis hin zu Anthony Modeste (1. FC Köln).

Zwar ist das Geld knapp, aber womöglich lässt sich auch einer dieser Topstürmer von der schwarz-gelben Energie anstecken und kommt nicht nur zuallererst wegen eines hohen Gehaltes nach Dortmund, sondern auch, weil hier etwas Aufregendes entstehen könnte.