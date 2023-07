Vor vier Jahren stieg Union Berlin in die Bundesliga auf, jetzt spielt der Klub in der Champions League – nur eben nicht an der Alten Försterei. Bild: REUTERS

Überall wo Union Berlin inzwischen im Umland auftaucht, herrscht Volksfestatmosphäre. Das ist auch an diesem sommerlichen Abend im brandenburgischen Luckenwalde so. Die Kreisstadt, 70 Kilometer vom Stadion an der Alten Försterei gelegen, gehört noch zum südlichen Berliner Einzugsgebiet. Die Begeisterung für Union ist hier so groß, wie sie im nördlichen Randberlin einmal für Hertha BSC gewesen war. Nun sind rot und weiß die dominierenden Farben des Brandenburger Fußballs, das Bundesland hat ja keinen eigenen Profiklub. Etwa 3000 Besucher sind nach Luckenwalde gekommen, um das erste Testspiel des Bundesligavereins gegen den Viertligaklub zu sehen. Mehr passen nicht in das kleine Stadion.

Spannender als das Ergebnis von 2:0, das nach frühen Toren von Jordan Siebatcheu und Janik Haberer schon nach sieben Minuten feststeht, ist die Frage, was die neue Spielzeit wohl bringen mag für den 1. FC Union. Besser kann es eigentlich kaum noch werden. Nach Platz vier in der vergangenen Spielzeit startet der Klub aus dem südöstlichen Berliner Stadtteil Köpenick zum ersten Mal in seiner Geschichte in der Champions League. Beachtlich für einen Verein, der vor nicht einmal 20 Jahren noch wie Luckenwalde heute in der vierten Liga spielte.