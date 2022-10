2:0 gegen Hoffenheim : Bayern München überzeugt auch ohne alte Meister

Die alten Meister mussten passen: Manuel Neuer, der 36 Jahre alte Kapitän der Bayern, konnte nun schon im vierten Pflichtspiel nacheinander nicht seinen Stammplatz zwischen den Pfosten einnehmen. Eine schmerzhafte Schultereckgelenkprellung macht ihm zu schaffen.

„Ich gehe aber nicht davon aus“, sagte der Münchner Trainer Julian Nagelsmann vor der Reise zu seinem alten „Herzensklub“ TSG 1899 Hoffenheim, „dass seine WM-Teilnahme gefährdet ist.“ Auch der 33 Jahre alte Thomas Müller, wie Neuer Weltmeister 2014, war an diesem Samstag unpässlich: wegen einer Magen-Darm-Infektion. Er verpasste nach einer Corona-Erkrankung und muskulären Problemen drei der vergangenen fünf Pflichtauftritte der Bayern.

Doch es geht auch ohne die beiden immer noch unbestrittenen Größen im üppig ausgestatteten Meisterensemble, das am Samstag als Tabellenzweiter zum Spitzenspiel des elften Spieltags in Sinsheim bei der zuletzt starken TSG Hoffenheim antrat. In der Zeit ohne die glorreichen Zwei hat sich der neben Joshua Kimmich zweite Juniorchef des FC Bayern zu Wort gemeldet und die Richtung für die letzten Spiele vor der wegen der Weltmeisterschaft in Qatar langen Winterpause der Bundesliga vorgegeben.

Vier deutliche Siege

Nationalspieler Leon Goretzka kündigte unmissverständlich an, dass die Bayern „nun Woche für Woche hochmotiviert in die Spiele gehen“ und dabei versuchen würden, „einiges in Fußballdeutschland wieder gerade zu rücken“. Mit anderen Worten: Die Rückeroberung von Platz eins, seit einigen Wochen von Union Berlin blockiert, ist das kurzfristige Ziel. Es erscheint nach nun vier deutlichen Siegen, zweien in der Meisterschaft, je einem in der Champions League und im Pokalwettbewerb, alles andere als unrealistisch.

Die Pflichtaufgabe in der mit 31.150 Zuschauern ausverkauften Sinsheimer Arena verstanden die vor allem in der ersten Hälfte dominanten Münchner vier Tage vor dem Champions-League-Prestigeduell bei Robert Lewandowskis neuem Klub FC Barcelona als günstige Gelegenheit für eine sehenswerte Kür.

Der Flow beflügelt

Dabei sprang eine nie gefährdete 2:0-Führung über die vor allem im ersten Durchgang deutlich unterlegene und von Rang vier auf Platz sechs zurückgefallene TSG nach den Toren von Musiala (17. Minute) und Choupo-Moting (38.) heraus. Der zweite Durchgang war dann unspektakulär und endete 0:0.

Von ihrem aktuellen Flow ließen sich die Münchner auch in Sinsheim von Beginn an beflügeln. Gegen eine zuletzt starke Mannschaft, die so stabil anmutete, dass sie sich, gestützt von ihrem selbstbewussten Trainer André Breitenreiter, für stark genug hielt, auch dieses Spiel der Spiele gewinnen zu können. „Wir wollen begeisternden Fußball spielen“, kündigte der 48 Jahre alte Niedersachse ein Duell auf Augenhöhe an, „und damit vor ausverkauftem Stadion erfolgreich sein.“

Als geliefert werden musste, begeisterten aber nur die coolen Bayern, bei denen der frühere Liverpool-Star Sadio Mané zunächst auf der Bank Platz nahm und nach rund einer Stunde eingewechselt wurde. Dabei sprang eine Topleistung über die gesamte erste Halbzeit heraus und eine eher durchschnittliche Pflichtübung im zweiten Spielabschnitt.

Jamal Musiala, der nach Kimmichs Eckball und Goretzkas Kopfball freistehend den Ball ins Tor schießen konnte, erzielte nach rund einer Viertelstunde das 1:0. Der Meister ließ sich seine Lust auf dynamischen Kombinationsfußballration an diesem Samstag auch danach nicht nehmen und legte noch vor der Pause nach, als der kaum aufzuhaltende Goretzka den zweiten Treffer einleitete, den der wiederentdeckte Mittelstürmer Eric-Maxim Choupo-Moting nach Serge Gnabrys perfekter Vorlage aus kurzer Torentfernung schoss.

Es war sein viertes Tor in den vergangenen drei Pflichtspielen. Kein Wunder, dass der entspannte Hamburger später sagte: „Ich vertraue meinen Qualitäten und denen meiner Mannschaft.“ Das 2:0 spiegelte die eindeutigen Kräfteverhältnisse angemessen. Dazu ein paar Zahlen, die nach 45 Minuten pro Bayern sprachen. Torschüsse: 14 zu 3. Gespielte Pässe: 275 zu 146. Angekommene Pässe: 236 zu 103. Ballbesitz: 65 zu 35 Prozent.

Die Kraichgauer mussten sich also gewaltig steigern, um dem einseitigen Spiel eine Wende zu geben. Das aber gelang nicht, obwohl die Bayern den zweiten Durchgang mit einigen PS weniger in Angriff genommen hatten und dabei auch Hoffenheimer Gelegenheiten zuließen wie bei Rutters Kopfball, der sein Ziel knapp verfehlte (69.).

Der Meister brachte seinen Pflichtsieg mit Kürelementen schließlich einigermaßen sicher ins Ziel und blieb damit der erste Jäger des Überraschungsersten Union Berlin. Die Hoffenheimer fanden sich relativ schnell mit der nicht unerwarteten Niederlage ab. Kapitän und Torwart Oliver Baumann, wieder einmal ein starker Rückhalt seines Teams, sagte nach dem 0:2 gegen eine bessere Mannschaft: „Uns hat heute ein bisschen das Spielglück, vielleicht aber auch ein bisschen mehr gefehlt.“