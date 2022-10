Bayerns 5:0 gegen Freiburg : Der Überrachungsmann des Abends

Am Sonntagabend sagte Stephan Lehmann, der Stadionsprecher des FC Bayern München, in der Startaufstellung einen Spieler an, den er in dieser Saison noch nicht so oft ansagen durfte. Und wer davor noch nichts wusste, durfte sich wundern: Wie bitte? Ein Ersatzspieler? An diesem Abend? Gegen diesen Gegner? In dieser Situation? So viel sei verraten: Es war nicht das letzte Mal, dass Lehmann den Namen Eric Maxim Choupo-Moting ansagte.

In der 13. Minute berührte Choupo-Moting den Ball an der linken Strafraumkante. Zwei Pässe, einen Schuss und einen Kopfball später war er im Tor. 1:0 für den FC Bayern durch Serge Gnabry.

In der 33. Minute berührte Choupo-Moting den Ball an der rechten Strafraumkante. Einen Stupser und einen Schuss später war er wieder im Tor. 2:0 für den FC Bayern durch Choupo-Moting.

In der 53. Minute berührte Choupo-Moting den Ball mittig vor dem Strafraum. Einen Hackenpass und einen Schuss später war er wieder im Tor. 3:0 für den FC Bayern durch Leroy Sané.

Am Sonntagabend hat der FC Bayern 5:0 gegen den SC Freiburg gewonnen, weil der Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting, der in dieser Saison davor 57 Bundesliga-Minuten sammeln durfte, sein vielleicht stärkstes Spiel machte, seit er in München ist. Seine Bilanz: Ein Tor, ein Assist, ein Assist zum Assist zum Assist.

Es lag aber nicht nur an seinen Leistungen im Training (laut Trainer Julian Nagelsmann schon seit Wochen sehr gut), dass Choupo-Moting starten durfte, sondern auch an der Situation in der Mannschaft. Weil Kingsley Coman (Gelb-Rot-Sperre) und Thomas Müller (muskuläre Probleme) fehlten und Jamal Musiala (Corona) noch nicht fit für 90 Minuten war, musste Nagelsmann sich entscheiden: Entweder für den 17-Jährigen Mathys Tel oder für den 33-Jährigen Eric Maxim Choupo-Moting? Entweder für Geschwindigkeit oder für Körpereinsatz und Technik? Er entschied richtig.

Mit Choupo-Moting setzte Nagelsmann seiner Elf einen Fixpunkt. In zwei Szenen in der zweiten Halbzeit konnte man das besonders gut beobachten. Minute 52: Im Strafraum spielten Gnabry und Choupo-Moting einen Doppelpass, der damit endete, dass Gnabry ins linke Eck schoss – Pfosten. Minute 53: Vor dem Strafraum spielten Sané und Choupo-Moting einen fast identischen Doppelpass, der damit, endete dass Sané ins linke Eck schoss – Tor.

Später erhöhten Sadio Mané (55. Minute) und der eingewechselte Marcel Sabitzer (80.) auf 4:0 und 5:0. Jetzt durften sich die Zuschauerinnen und Zuschauer wieder wundern: An beiden Toren war Choupo-Moting nicht beteiligt.

In der 66. Minute sagte Stephan Lehmann dann ein letztes Mal den Namen Eric Maxim Choupo-Moting an. Der hatte dieses Mal aber nichts Geniales gemacht, sondern war unter dem Applaus von vielen der 75.000 Fans vom Spielfeld gegangen.