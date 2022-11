5:0-Heimsieg gegen Union : Leverkusens Tag der großen Befreiung

Sieben Spieltage lang ist Union Berlin Tabellenführer in der Bundesliga. Jetzt nicht mehr. Denn in Halbzeit zwei funktioniert das Leverkusener Kombinationsspiel – und Union macht Fehler.

Sieben Spieltage erstaunte Union Berlin nun die ganze Fußballnation als Bundesliga-Tabellenführer, es war eine sehr besondere Zeit, die nun vorerst zu Ende gegangen ist. Der vom Abstieg bedrohte Spitzenklub Bayer Leverkusen besiegte die zuvor so extrem stabile Mannschaft aus der Hauptstadt am Sonntag dank einer wilden zweiten Halbzeit mit 5:0. Vor diesem Spieltag war die Mannschaft von Trainer Urs Fischer für ihre starke Abwehr gelobt worden, die nur neun Gegentreffer zugelassen hatte. Nun musste Union innerhalb von 30 Minuten fünf weitere Treffer hinnehmen. Der frühere Berliner Robert Andrich (46. Minute), zwei Mal Moussa Diaby (56., 58.), Nadiem Amiri (68.) und Mitchell Bakker (76.) schossen die Tore für die „Werkself“, die am Ende einen Tag der großen Befreiung feiern konnte.

Dabei hatte zunächst wieder alles so begonnen wie so oft in den vergangenen Wochen. Die Leverkusener haben sich nach dem Trainerwechsel defensiv stabilisiert, aber das Angriffsspiel war vor der Pause auch an diesem Tag ein Trauerspiel. Spannender als die völlig ereignislose erste Spielhälfte waren die Szenen, die sich vor dem Anpfiff auf dem Trainingsplatz vor der Arena zugetragen hatten. Dort absolvierte Florian Wirtz eine Trainingseinheit und wirkte dabei sehr agil und fit.

.In den Kader seiner Mannschaft konnte der Leverkusener Nationalspieler noch nicht berufen werden, nach seinem Kreuzbandriss sei Wirtz „auf dem Weg ins volle Mannschaftstraining“, berichtete Sportchef Simon Rolfes. Aber es ist nicht auszuschließen, dass der 19 Jahre alte Ausnahmefußballer am Mittwoch zur Partie beim 1. FC Köln erstmals in dieser Saison dabei ist, selbst eine WM-Nominierung ist weiterhin möglich, erklärte Rolfes: „So lange die finale Liste von Hansi Flick nicht anders raus ist, kann man immer Hoffnung haben.“

„Zufrieden“ mit der Entwicklung

Das klang, als habe Bundestrainer Flick signalisiert, Wirtz schon ganz gerne mit nach Qatar nehmen zu wollen, wenn das irgendwie verantwortbar ist. So ein besonderer Spieler kann schließlich auch dann helfen, wenn er in der Schlussphase einer Partie mit zwei guten Einfällen in Erscheinung tritt. In diesem Spiel gegen Union hätte der Rekonvaleszent jedoch eher nicht die besten Bedingungen für ein Comeback vorgefunden. Denn die Berliner wurden ihrem Ruf als Team gerecht, das besonders rustikal zu Werke geht und gegnerische Angriffe im Zweifel sehr bewusst durch Foulspiele stoppt.

Mit diesem Stilmittel unterband das Team von Trainer Fischer vor der Pause mehrere vielversprechende Angriffe der Leverkusener, deren Trainer Xabi Alonso sich aber mindestens ebenso häufig über Ungenauigkeiten seiner eigenen Spieler ärgern konnte. „Ich bin vier Wochen hier, natürlich brauchen wir noch mehr Zeit“, hatte er vor dem Spiel gesagt. Nach der Pause war dann endlich zu sehen, warum der Spanier zuletzt auch mehrfach sagte, dass er insgesamt schon „zufrieden“ mit der Entwicklung seiner Mannschaft sei.

Plötzlich funktionierte das Kombinationsspiel, die Leverkusener gewannen immer mehr Zweikämpfe und erzwangen mit ihrer intensiven Spielweise Fehler des nun gestürzten Tabellenführers. Das beste Beispiel war die Balleroberung von Jeremie Frimpong vor dem 2:0, als der Niederländer einen Zweikampf gegen den weit vor seinem Tor stehenden Berliner Schlussmann Lennart Grill gewann, so dass Diaby bei seinem Treffer keinen Torhüter mehr überwinden musste. Das war der endgültige Durchbruch für die Rheinländer, die am Mittwoch auf die andere Rheinseite nach Köln reisen, wo sie die Krise mit einem Derbysieg und einem Wirtz-Comeback endgültig beenden können.