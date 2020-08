Vorreiter in Corona-Krise : Die Bundesliga und das Stadion-Experiment

Volles Haus wie hier in Leipzig im März wird es auch mit den DFL-Plänen nicht geben. Doch Zuschauer sollen zurück in die Stadien. Bild: dpa

„Kommen Sie mir nicht mit Fußball.“ Das sagten Gesundheitspolitiker wie der Rheinländer Karl Lauterbach sinngemäß in den täglichen Talkshows, als es im Frühjahr um die Zukunft unseres Zusammenlebens ging. Das in Deutschland populärste mittelständische Unternehmen aus der Unterhaltungsbranche kämpfte derweil um seinen Anspruch auf eine Überlebenschance. Und so setzte die Deutschen Fußball-Liga (DFL) als Vordenker der 36 Profivereine im Mai ein Hygienekonzept zur Existenzsicherung durch, gegen die Warnungen auch des SPD-Gesundheitsexperten. Das Ergebnis: Niemand wurde gefährdet, nicht einen einzigen Corona-Test entzog die Fußballbranche für die Wiederaufnahme der Spiele der Gesellschaft. Das erfolgreiche Experiment fand Nachahmer im In- und Ausland. Lauterbach, so stand es zu lesen, freute sich.

Jetzt warnt er wieder. Denn die Bundesligateams wollen zum Start der neuen Saison am 18. September nicht weiter vor leeren Rängen in riesigen Stadien spielen. Sie brauchen Zuschauer, und zwar zahlende. Das ist verständlich angesichts der immensen Gehälter. Mit den Fernseheinnahmen allein sind die Millionenhonorare nicht zu finanzieren. Aber der Kostendruck an sich kann kein Grund sein, dem Werben nachzugeben, sollte die Volksgesundheit auf dem Spiel stehen. In Italien ist ein Fußballspiel als der Ort identifiziert worden, von dem das Masseninfektionsgeschehen im Frühjahr seinen Ausgang nahm. Warum sollte die Gesellschaft dieses Risiko eingehen?

Weil es beherrschbar sein kann, falls die Bundesliga mit dem nächsten Konzept mehr gelingt, als nur ihre Kassen wieder peu à peu zu füllen. Wer die Liga emotionslos betrachtet, kann in ihr ein nützliches Studienobjekt entdecken. Wo, wenn nicht unter freiem Himmel in großen Stadien mit vielen Zugängen auf riesigen Arealen, sind erste, vorsichtige Versuche mit Massenveranstaltungen möglich? Das Leben mit dem Virus wird die Zukunft bestimmen, selbst wenn ein Impfstoff eines Tages Corona den Garaus machen sollte. Dann kommt das nächste. Bei allen Klagen über Einschränkungen, mit denen die Pandemie eingedämmt werden soll: Es bleibt viel Freiheit, mit intelligenten Lösungen das Virus zu überlisten.

Allerdings ist ein Spiel vor Zuschauern im Stadion wesentlich komplexer als die Wiederaufnahme des Spielbetriebs mit ständig auf Covid-19 getesteten Spielern und strengen Verhaltensregeln für die Angestellten. Die DFL bietet der Politik an, bis Ende Oktober keine Stehplatzkarten zu verkaufen, den Alkoholausschank im Stadion bis zum Ende des Jahres einzustellen und Fans anreisender Teams keinen Zugang zu gewähren. Zusammen mit der Idee der DFL-Führung, vorerst höchstens zehntausend mit Namen und Daten registrierten Zuschauern Platz zu bieten, ist das ein guter Plan. So ließe sich in entsprechend großen Spielstätten ausreichend Abstand halten und jede Infektion nachverfolgen.

Von einer wissenschaftlichen Begleitung aber war keine Rede, als die Profivereine am Dienstag das Programm der DFL als Angebot an die Politik beschlossen und prompt vorsichtiges Wohlwollen ernteten – als sei der Plan, über den sich die Gesundheitsminister und danach die Ministerpräsidenten beugen werden, nicht vorher abgestimmt worden. Der Fußball hat wichtige Zeit verloren. „Laborversuche“ schon im Frühsommer mit zwei-, dreihundert Zuschauern auf einer Haupttribüne, singend und feiernd wie im wahren Leben, hätten rechtzeitig zum Saisonstart wertvolle Erkenntnis zutage fördern können. Und falls die Sommerdürre doch ein Ende findet: Kälte und Nebel spätestens im November sind beste Bedingungen für die Verbreitung des Virus. Wenn in einem Schlachthaus die Infizierung über acht Meter möglich sein soll, was geschieht dann an einem kalten Abend im Fußballstadion? Ohne Simulationen fehlt es an geeigneten Daten für eine präzise Risikobewertung.

Die Bundesliga stieße zweifellos an ihre Grenzen, wenn die überschaubare Organisation auch noch Corona-Forschung im großen Stil betreiben sollte. Aber sie könnte sich Hilfe suchen und müsste, so attraktiv, wie das Experiment erscheint, Unterstützung erfahren. Denn die Bundesligaklubs sind wohlweislich nicht Herr des Verfahrens. Das Tor zum Stadion schließt die Politik im Zusammenspiel mit den entscheidenden Gesundheitsämtern auf – und im Zweifel ganz schnell wieder zu.

Ihr bietet sich, betrachtet man den Kampf gegen das Virus als ein ernsthaftes Spiel, die Chance zu einem Treffer. Sollte es gelingen, über das Stadion-Experiment einen Modus Vivendi zu finden, dann diente der Versuch am Ball allen Bürgern, ob nun begeistert oder genervt vom Hype um den Lieblingssport der Deutschen: den Opern- und Konzertbesuchern, den Diskogängern und Zirkusfreunden, auch eine Kirmes wäre wieder möglich und das geliebte Dorffest kein Hirngespinst mehr.

Der Mensch ist ein Gesellschaftstier. Und der Fußball wäre nicht nur eine wunderbare Ablenkung, sondern einmal sogar systemrelevant.