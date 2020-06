Bundesliga-Abstiegskampf : Matchball für Mainz

Am Freitag hat der Aufsichtsrat des FSV Mainz 05 den Vertrag mit Jan Lehmann, dem kaufmännischen Vorstand, bis 2024 verlängert. Am heutigen Samstag können Achim Beierlorzer und seine Mannschaft den Vertrag des Klubs mit der Fußball-Bundesliga um eine weitere Saison verlängern – ein Heimsieg gegen Werder Bremen (15.30 Uhr live im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-Bundesliga und bei Sky), und die Rheinhessen hätten am vorletzten Spieltag den Klassenverbleib geschafft.

„Ein Endspiel ist das für uns nicht, aber ein Matchball“, sagt Rouven Schröder, in seiner Jugend ein hochveranlagter Tennisspieler. Wenn die 05er ihn nutzen, können sie am nächsten Wochenende entspannt nach Leverkusen fahren; vergeben sie die Chance, erhalten sie zum Saisonabschluss eine weitere. Weitaus dramatischer stellt sich die Situation beim Gegner dar – den Bremern hilft angesichts von fünf Punkten Rückstand auf die Mainzer nur ein Dreier, wenn sie noch mehr als den Relegationsplatz erreichen wollen. Im Falle einer Niederlage und eines Heimsiegs von Düsseldorf gegen Augsburg müssten sie nach 40 Jahren wieder in die zweite Liga.

Bei aller Freude über den unerwarteten 2:0-Coup in Dortmund am Mittwochabend sei seine Erleichterung nach dem Schlusspfiff nicht besonders groß gewesen. „Das hört sich jetzt depressiv an, aber ...“ – bei eigener Zweitoreführung den gleichen Zwischenstand aus Leipzig mitzubekommen, sich schon auszumalen, was das für die eigene Situation bedeute, dann aber zu erfahren, dass die Fortuna noch ausgeglichen hatte, sorgte rasch wieder für eine nüchterne Betrachtung.

Einen psychologischen Vorteil gegenüber den Bremern, die von den Ergebnissen ihrer direkten Konkurrenten einigermaßen schockiert gewesen sein dürften, sieht der Mainzer Sportvorstand nicht. Auch nicht in Kombination mit dem 5:0-Hinrundensieg an der Weser: „Weil wir wissen, wie die Bundesliga funktioniert.“ Der SV Werder habe in den größten Drucksituationen seine besten Spiele gemacht, auch gegen den FC Bayern am Dienstag ein hervorragendes Heimspiel hingelegt „und war nahe dran an einem Punktgewinn“. Hinzu kommt die Auswärtsbilanz des Tabellensiebzehnten, der zuletzt dreimal hintereinander in fremden Stadien gewann: in Freiburg und gegen Schalke jeweils 1:0, in Paderborn 5:1. „Die Bremer sind absolut intakt. Aber wir sind für alles gewappnet.“

Bilder vom Aufeinandertreffen vor der Winterpause habe er seinen Spielern nicht gezeigt, sagt Achim Beierlorzer: „Das ist lange vorbei.“ Vielleicht möchte er das Team vor der Annahme bewahren, die Bremer Defensive werde sich wieder so löchrig präsentieren. „Es interessieren auch keine Statistiken“, betont der Trainer, schon gar nicht jene, die anzeigt, dass die Mainzer seit Beginn der Geisterspiele alle drei Begegnungen in der Arena am Europakreisel verloren haben und es nur ihrer Auswärtsbilanz mit acht Punkten aus vier Partien zu verdanken haben, ihr Schicksal in eigenen Händen zu halten. „Es geht nur ums Hier und Jetzt“, sagt Beierlorzer. „Wir haben ein riesengroßes Ziel vor Augen. Es wird ein intensives Spiel, wir wollen es mitgestalten und uns am Ende durchsetzen.“

Welches Potential in der Mannschaft steckt, war im Westfalenstadion zu beobachten: eine beeindruckende Defensive, eine Laufleistung von fast 120 Kilometern, Jean-Philippe Mateta in der Form der vorigen Saison und nicht zuletzt der 19 Jahre alte Bundesliga-Tordebütant Jonathan Burkardt. Daran wollen sie am Samstagnachmittag anknüpfen.