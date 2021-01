Eintracht Frankfurt in Mainz : „Aufs Gewinnen fokussiert“

Zum Abschied ein Sieg in Mainz? Das würde Eintracht-Kapitän David Abraham fast so gut wie der Pokalsieg gefallen. Bild: Imago

Der letzte Punktspielsieg der Eintracht in Mainz? Man braucht nicht danach zu suchen. Es gibt keinen. Es ist eine der erstaunlichsten Negativserien des Frankfurter Fußballs. Zeit, dass sich dies ändert. Findet auch Adi Hütter, der Trainer der Eintracht, der sich mit seiner Mannschaft an diesem Samstag (15.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei Sky) bei den Nullfünfern behaupten will. Hütter geht fest davon aus, dass der Sieger am 15. Bundesliga-Spieltag endlich Eintracht Frankfurt heißt. „Unsere Form stimmt“, sagte der Coach am Donnerstag in einer Videokonferenz. „Die Mannschaft hat ein gesundes Selbstvertrauen und das Gefühl, wieder gewinnen zu können.“

Es wäre die Fortführung dessen, womit die Eintracht das vergangene Jahr beendet und das neue gestartet hatte: mit richtigen Erfolgserlebnissen. Dem 2:0-Auswärtssieg bei FC Augsburg ließ die spielfreudige Hütter-Elf das nicht minder verdiente 2:1 gegen Bayer 04 Leverkusen folgen. Zwei Siege am Stück, das hatte es zuletzt zu Beginn des Saisonstarts Ende September, Anfang Oktober gegeben, als sich Hertha BSC Berlin und die TSG Hoffenheim der Eintracht geschlagen geben mussten.