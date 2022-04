Bremen vor Wiederaufstieg : Wie eine Affäre für Werder zum Glücksfall wurde

Unter Trainer Ole Werner hat Werder Bremen an Wucht und Spielfreude gewonnen. Nun hat der Klub drei Matchbälle für den Wiederaufstieg in die Bundesliga. Dabei begann alles mit einem Skandal.

Der Vorschlag kam von ganz oben – via Twitter: „Bisher hatte ich mir jeden Gedanken daran verkniffen, dass der Rathausbalkon unter Umständen mal wieder zum Einsatz kommen könnte. Das hat sich seit heute ein bisschen verändert.“ Das Ganze versah Andreas Bovenschulte (SPD) mit einem Zwinker-Emoji. Und nun hat der Bremer Bürgermeister den Salat.

Seit sich Bovenschulte so begeistert äußerte – nach dem 4:1-Sieg Werder Bremens vor einer Woche beim FC Schalke 04 –, träumen die Fans der Grünweißen von der großen Party am 15. Mai im historischen Gemäuer. Da spielt der SVW zum Ausklang gegen Jahn Regensburg und könnte den Aufstieg vollziehen, spätestens, denn Werder steht als Erster der zweiten Liga und mit vermeintlich leichtem Restprogramm (Kiel, Aue, Regensburg) bestens da. Es passte allerdings perfekt zum Drehbuch dieser Saison, sollte sich Werder erst in der 34. Runde belohnen – und dann mit der großen Feier am Rathaus beginnen.