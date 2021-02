Borussia gegen Borussia : Der spannungsgeladene Kampf um Marco Rose

Seine im Januar frisch aufgefüllten Kraftreserven musste Max Eberl noch nicht anzapfen in diesem angespannten Mönchengladbacher Fußballfebruar. „Die Erholung ist noch da, das hat Ruhe gegeben, das hat Kraft gegeben, und die werde ich in den nächsten Wochen und Monaten brauchen“, sagt der Sportdirektor der Borussia, der sich im Januar in eine Berghütte zurückgezogen hatte, um nach einem Jahrzehnt Dauerstress mal richtig abschalten zu können. Nun ist er zurück und muss eine Flut an Problemen bewältigen, wie es sie lange nicht gab an diesem Bundesligastandort. Das 1:2 im emotional bedeutsamen Derby am vergangenen Wochenende gegen den 1. FC Köln war nur der vorläufige Höhepunkt dieser Phase.

Bundesliga Liveticker

Das Heimspiel gegen Manchester City in der Champions League am 24. Februar muss pandemiebedingt nach Budapest verlegt werden. Im Dezember war Marcus Thuram gesperrt worden, weil er einen Gegenspieler angespuckt hatte. Der Stürmer Breel Embolo versuchte neulich einen Verstoß gegen die Corona-Regeln und das Hygienekonzept der Bundesliga zu vertuschen, woraufhin immer neue Schlagzeilen von einer angeblichen Flucht über ein Dach und eine Party mit 15 leichtbekleideten Frauen für Verwunderung sorgten. An diesem Sonntag (18.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga sowie bei Sky) droht nun im schweren Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg der Kontakt zu den Champions-League-Rängen abzureißen. Dass Trainer Marco Rose zunehmend dünnhäutig reagiert, wenn er nach seiner Zukunft gefragt wird, ist daher nur ein Detail im grün-weiß-schwarzen Bild der Unruhe, das der Klub derzeit abgibt.

Der Erfolgstrainer wird dem Vernehmen nach von Borussia Dortmund umworben und dürfte Mönchengladbach über eine Ausstiegsklausel von angeblich festgeschriebenen fünf Millionen Euro verlassen. Eberl hätte daher gute Gründe, gestresst oder besorgt zu sein, am Telefon wirkt er aber ganz entspannt. „Die Thematik ist, da. Punkt!“, sagt der Sportdirektor gegenüber der F.A.S. zu Roses offener Karriereplanung und erklärt, dass auch die anderen Debatten dieser Tage deshalb „sehr emotional“ geführt würden. Die Gegenstrategie: Offenheit und Transparenz. Zwar machen die Fragen nach der Trainerzukunft keinen Spaß, sie seien jedoch „berechtigt“, sagt Eberl und erzählt, was es zu erzählen gibt: „Ich habe nicht dementiert, dass es eine Klausel gibt, also weiß jeder, es wird was geben, dass Marco gehen könnte. Das ist sehr, sehr transparent. Jetzt gilt es eben für beide Seiten, das bestmöglich zu lösen.“ Und das geht nicht innerhalb von ein paar Tagen, schließlich handelt es sich für Rose um eine schwierige Entscheidung, die Chancen und Risiken birgt.

Würde der BVB Rose guttun?

Die Fußballstadt Dortmund verzehrt sich nach einem Trainer, der irgendwie dort weitermacht, wo Jürgen Klopp bei seinem Abschied 2015 aufhörte. Die Klubführung des BVB sucht einen Trainer, der modernsten Erfolgsfußball spielt, der menschlich passt, der sozial kompetent sowie unterhaltsam ist, der die Bundesliga kennt und der ein feines Gespür für den Umgang mit jungen Superstars mitbringt. Es gibt – außer dem Original-Klopp – auf dem Fußballplaneten praktisch keinen Spitzentrainer, der besser in dieses Profil passt. Weniger klar ist unterdessen, ob der BVB Rose guttun würde.