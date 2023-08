Erfahrungsgemäß ist Vorsicht geboten im Umgang mit sommerlichen Testpartien, die Fans, Experten, Trainer und Spieler zu irgendwelchen Rückschlüssen anregen. Viel zu oft entpuppen sich Eindrücke aus der Saisonvorbereitung im Pflichtspielbetrieb als Trug. Insofern muss auch der Mönchengladbacher 5:1-Sieg gegen den VfB Stuttgart, mit dem die Borussia Ende Juli ihre Anhänger begeisterte, mit Skepsis betrachtet werden.

Das ist in diesem Fall aber gar nicht so einfach, weil die Sehnsucht nach Zuversicht am Niederrhein in diesem Sommer besonders groß ist und gerade dieses Spiel so viele Wünsche zu erfüllen schien: Die in der Vergangenheit oftmals langsam und behäbig wirkende Mannschaft konterte plötzlich rasant und präzise. Zudem schoss Neuzugang Tomas Cvancara drei Tore und nährte die Hoffnung, den Verlust der kaum ersetzbaren Offensivspieler Marcus Thuram, Jonas Hofmann und Lars Stindl kompensieren zu können.

Im Empfinden vieler Beobachter haben dieses 5:1 und die anderen Vorbereitungsspiele, von denen keines verloren ging, die große Sommerdepression beendet, die entstanden war, nachdem Jonas Hofmann überraschend nach Leverkusen verkauft werden musste. „Ich spüre innerhalb des Teams eine sehr positive Energie“, sagt auch Nils Schmadtke, der neue Sportdirektor Lizenz. „Trotz des Umbruchs im Sommer haben wir bereits jetzt ein hervorragendes Mannschaftsgefüge.“ Das ist wahrlich keine Selbstverständlichkeit.

Im Kader der vergangenen Saison gab es nämlich zwischenmenschliche Verwerfungen und ein schwerwiegendes Motivationsproblem. Viele Spieler kickten ohne Hingabe in Mönchengladbach, was Julian Weigl indirekt bestätigt, wenn er sagt: Seit der neue Trainer Gerardo Seoane da ist, „hängt sich jeder voll rein und ist bereit, die Meter nach hinten zu machen. Keiner ist sich fürs Verteidigen zu schade. Das ist die Basis.“

Schmadtke bleibt beim Saisonziel vage

Das auf den Mönchengladbacher Fußball spezialisierte Portal „Torfa­brik“ berichtet von einer „Entgiftung des Kaders“, die stattgefunden habe, nachdem Stindl, Thuram, Bensebaini, Hofmann und einige mehr den Klub verlassen haben. Dass die Hauptursache für die zurückliegenden Krisenjahre weniger in der Qualität der Spieler als in ihrer Haltung lag, ist ein offenes Geheimnis am Borussia-Park. Unklar ist allerdings, ob der personelle Umbruch tief genug reicht, um die entstandenen Schäden zu beheben.

Mit Sportdirektor Schmadtke, der aus der Scoutingabteilung des VfL Wolfsburg an den Niederrhein kam, wo er bis 2006 als Jugendtorwart gespielt hatte, gibt ein junger Funktionär frische Impulse. Gerardo Seoane folgte auf Chefcoach Daniel Farke, dessen Fußball die Mannschaft nicht wirklich spielen wollte und dem am Ende die Kabine entglitt

„Es ist wichtig, dass man Spielern auch Grenzen aufzeigt“, hat Geschäftsführer Stephan Schippers dem Magazin „11FREUNDE“ gesagt, „das war zuletzt nicht immer von allen Verantwortlichen gegeben.“ Das ist eine deutliche Kritik an Farke. Insofern war ein radikaler Umbruch überfällig, Schmadtke sagt: „Wir müssen es wieder schaffen, Spieler auf dem Platz zu haben, für die es etwas Besonderes ist, die Raute zu tragen, und die in jedem Spiel 100 Prozent abrufen.“

Mehr zum Thema 1/

Es ist bemerkenswert, wie unverblümt inzwischen darüber gesprochen wird, dass die Mannschaft des vergangenen Jahres nur noch Dienst nach Vorschrift verrichtete, ohne sich wirklich mit ihrem Team zu identifizieren. Viele der beteiligten Spieler sind schließlich noch da. Zwischenzeitlich hatten sich sogar Teile der Fans abgewendet und die Klubführung heftig dafür kritisiert, diese Lustlosigkeit mehr oder weniger tatenlos zuzulassen. Und als dann kurz vor dem Trainingsauftakt der als Kapitän des Neubeginns vorgesehene Jonas Hofmann nach Leverkusen flüchtete, malten Kritiker das Bild eines dauerhaften Absturzes, der ganz schnell auch in der zweiten Liga enden kann.

So düster sieht es vor dem Saisonauftakt im DFB-Pokal beim TuS Bersenbrück am kommenden Freitag (18.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zum DFB-Pokal und bei Sky) nicht mehr aus, auch weil Roland Virkus und Schmadtke ein paar interessante Spieler unter Vertrag genommen haben.

Mit Franck Honorat (26) wurde für acht Millionen Euro ein Ersatz für Hofmann von Stade Brest verpflichtet. Für Tomas Cvancara (22) wurden 10,5 Millionen Euro an Sparta Prag überwiesen, er soll Thuram ersetzen. Lukas Ullrich (19), Grant-Leon Ranos (19), Robin Hack (24) und Fabio Chiarodia (18) verstärken den Kader als Talente, und mit Maximilian Wöber (25) wurde bereits der Nachfolger für den wechselwilligen Nico Elvedi aus Leeds ausgeliehen.

Beim Thema Saisonziel bleiben die Verantwortlichen aber noch vage, „wir möchten eine ruhige und saubere Saison spielen, machen unser Ziel aber nicht am Tabellenplatz fest“, sagt Schmadtke, der zu einer zentralen Figur der Gladbacher Zukunft werden könnte. Denn seit dem Rücktritt des langjährigen Sportdirektors Max Eberl fehlt diesem Klub auch Ausstrahlung. Seoanes öffentliche Auftritte wirken oft, als erledige der Trainer eine lästige Pflicht, und Virkus ist ein guter Fachmann, der in seiner Nüchternheit aber eher keine Herzen erobert. Schmadtke wird neben seinem steuernden Einfluss auf die atmosphärischen Strömungen im Kader auch in der Rolle als Gesicht des Vereins gefragt sein, als Mann, der Sympathien und Vertrauen weckt. Wobei das in allererster Linie die Aufgabe der Mannschaft bleibt.