Borussia Dortmund : Weiter mit Trainer Favre

Borussia Dortmund wird mit Trainer Lucien Favre in die neue Spielzeit gehen. Das bestätigte Sportdirektor Michael Zorc an diesem Donnerstag. „Wir gehen in dieser Konstellation in die neue Saison. Wir wollen da angreifen“, sagte Zorc vor dem Saisonfinale am Samstag (15.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-Bundesliga und bei Sky) gegen die TSG Hoffenheim.

Favre besitzt beim BVB noch einen Vertrag bis Juni 2021. Sportchef Zorc kündigte nun baldige Gespräche über eine Verlängerung des Kontrakts an: „Wir haben intern ein sehr großes Vertrauensverhältnis und werden die Gespräche sicher zu gegebener Zeit führen.“ Favre drängt nicht darauf: „Ich habe einen Vertrag bis 2021, und es ist zu früh, darüber zu sprechen“.

In seinen ersten beiden Jahren in Dortmund blieb Schweizer mit dem BVB ohne Titel, er führte sein Team aber zweimal auf Rang zwei hinter Bayern München. Dabei verloren die Dortmunder oft die entscheidenden Spiele. Nach dem 0:1 gegen die Bayern war Favre in den Fokus der Kritiker geraten, weil der gelegentlich als Zauderer gescholtene Trainer und seine Mannschaft in wichtigen Momenten zu zögerlich erschienen. Insbesondere Sky-Experte Lothar Matthäus hatte eine Diskussion losgetreten. Schon waren mögliche Nachfolger wie Niko Kovac und Erik ten Haag von Ajax Amsterdam gehandelt worden.

„Wenn Bayern München über 80 Punkte macht, dann wird es für uns und jede andere Mannschaft in Deutschland schwer, davor zu landen“, sagte Zorc nun. In der vergangenen Saison holten die Münchner 78 Punkte, nach 33 Spieltagen in dieser Spielzeit haben sie 79 Zähler auf dem Konto.

Favre ist mit einem Schnitt von 2,16 Punkten pro Spiel der in dieser Kategorie beste Trainer der BVB-Historie. „Sogar noch vor einem gewissen Jürgen Klopp“, wie Spieler Axel Witsel bei „Sport1“ betonte: „Auch einen Torrekord, wie wir in dieser Saison, stellt man bei einem Club wie Borussia Dortmund nicht en passant auf. So furchtbar viel verkehrt kann er also nicht gemacht haben.“ Die Dortmunder haben vor dem abschließenden Saisonspiel gegen 1899 Hoffenheim 84 Tore erzielt, mehr als in jeder anderen Saison.