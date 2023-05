Aktualisiert am

Der BVB greift an – und zeigt gleichzeitig seine erratische Seite. Das gibt einen Hinweis darauf, wie dramatisch die Restsaison im Fernduell um den Titel mit dem FC Bayern noch werden könnte.

Edin Terzic hat inzwischen eine gewisse Kunstfertigkeit im Tanz zwischen den widersprüchlichen Wesenszügen seiner schwer durchschaubaren Dortmunder Mannschaft entwickelt. Der Trainer des BVB kann schwärmen und zugleich deutliche Kritik üben, er kann enttäuscht und verärgert sein und im nächsten Satz sehr liebevoll über seine Spieler sprechen. Das Leben mit diesem Team ist nicht einfach.

Mit 5:2 hatte der Tabellenzweite der Bundesliga am Samstagabend gegen Borussia Mönchengladbach gewonnen, was den Trainer zu einem Lobgesang auf seine Stürmer veranlasste. Weil Sébastien Haller zwei Tore geschossen und eines vorbereitet hatte, weil Donyell Malen ein Tor und zwei Vorlagen gelungen waren und mit Giovanni Reyna auch ein Offensivspieler von der Einwechselbank getroffen hatte. „Das ist, was wir wollen, dass wir uns gegenseitig Richtung Maximum schieben“, sagte Terzic.