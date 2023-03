Aktualisiert am

Hat Edin Terzic Borussia Dortmund wirklich schon titelreif gemacht? Der Trainer macht dabei vor allem in der Königsdisziplin der Trainerkunst Fortschritte. Nun kommen drei immens wichtige Spiele.

Fußball kann ein hinterhältiges Spiel sein, ein Sport, der sein Publikum durch Illusionen und Täuschungsmanöver zu vollkommen falschen Annahmen führt und anschließend zu verhöhnen scheint. Gut bekannt sind Spielverläufe, in deren Verlauf ein Team bis kurz vor Schluss hochüberlegen spielt und dann innerhalb kürzester Zeit doch den verdienten sowie sicher geglaubten Sieg noch aus der Hand gibt. Aber auch innerhalb einer Saison ergeben sich mitunter Serien, die sich kaum mit den bloßen Leistungen erklären lassen.

Ein besonders anschauliches Beispiel bot Borussia Dortmund in der Saison 2017/2018, als die Mannschaft unter dem Trainer Peter Bosz furios in die Saison startete, in den ersten sieben Partien 19 Punkte sammelte, im Schnitt drei Tore pro Partie schoss und fünf Punkte Vorsprung vor dem FC Bayern hatte. Wie auch jetzt sangen Anhänger Lieder von der bevorstehenden Meisterschaft.