Trainersuche nach Klopp : Echte Leiden bei Borussia Dortmund

Verborgen im Meer der vielen Antworten, die Edin Terzic in den vergangenen Tagen geben musste, formulierte der neue Chefcoach von Borussia Dortmund zuletzt einen klugen Satz: „Man muss als Trainer gewisse Rollen bedienen.“ Der 38 Jahre alte Sportwissenschaftler führte dann aus, dass er im Gegensatz zu seiner nun beendeten Zeit als Assistent des entlassenen Lucien Favre „harte Entscheidungen treffen“ müsse. Er sei künftig weniger Zuhörer und mehr Gestalter.

Auf dem Platz aber hat sich bisher wenig verändert. Dem 2:1-Erfolg in Bremen folgte eine 1:2-Niederlage bei Union Berlin am vergangenen Freitagabend. Dass sich Youngster Youssoufa Moukoko im Alter von 16 Jahren und 28 Tagen zum jüngsten Torschützen der Bundesliga-Geschichte machte, war am Ende nicht mehr als eine Fußnote. Allzu sorglos agierten die Dortmunder bei Standardsituationen des Gegners in der Verteidigung. Terzic sagte: „Sie kommen mit Wucht und haben da ihre Qualität. Wir haben es am Morgen noch mal versucht, es allen in allen Kanälen einzuimpfen.“ Vergeblich. Terzic steht vor einer großen Aufgabe.