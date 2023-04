Aktualisiert am

Kritik an BVB-Choreografie : „Für uns war das ein einziges Ärgernis“

Nach einer Choreografie der Fans von Borussia Dortmund unter dem Motto „Für immer Westfalenstadion“ hat ein Sponsor des Vereins deutliche Kritik geäußert. „Für mich ist das inakzeptabel, wenn man bedenkt, wie sehr wir diesen Verein seit langer Zeit unterstützen und ihm auch zur Seite standen, als andere keinen Cent mehr geben wollten“, sagte Vorstandschef Ulrich Leitermann vom Versicherungskonzern Signal Iduna den „Ruhr Nachrichten“ (Mittwoch).

Die Choreografie habe ihm „Schmerzen“ bereitet, sagte er. Das Dortmunder Stadion wurde 2005 in Signal Iduna Park umbenannt, zuvor hieß es Westfalenstadion. Für die Rechte bis ins Jahr 2031 werden geschätzt knapp 100 Millionen Euro gezahlt. In der Bundesliga trägt ein Großteil der Stadien Namenszusätze von Sponsoren. Nur bei Union Berlin (Stadion An der Alten Försterei), Borussia Mönchengladbach (Borussia-Park) und Hertha BSC (Olympiastadion) ist das nicht der Fall.

Die Fans des Dortmunder Fußball-Bundesligavereins hatten vor der Partie gegen den 1. FC Union Berlin vor knapp zwei Wochen eine große Choreografie unter dem Titel „Für immer Westfalenstadion“ auf der Südtribüne präsentiert. „Für uns war das ein einziges Ärgernis“, sagte Leitermann. Er erhoffe sich mehr Akzeptanz aus der gesamten Fanszene. „Da wünsche ich mir einen wertschätzenden Umgang, der beide Interessenslagen berücksichtigt“, sagte der Unternehmenschef.

BVB-Fans reagierten in den sozialen Netzwerken teils mit Unverständnis und Häme auf die Aussagen. Leitermann sagte, er wisse, dass nur ein Teil der Fans hinter der Aktion gestanden habe. Er ärgere sich vor allem über die mediale Wirkung. Es sei ein „heftiger Rückschlag“ gewesen, „weil diese Darstellung auch wieder Bilder erzeugt in den Köpfen der Menschen“.