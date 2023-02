Trainer Edin Terzic bleibt zurückhaltend, doch sein Team erkennt nach dem 1:0 in Hoffenheim die große Chance: Dieses Jahr könnte der BVB an den Bayern vorbeiziehen. Dabei hilft auch ein wenig Dusel.

Meisterschaft? Als Edin Terzic am Samstag nach dem hart erkämpften 1:0-Sieg seiner Mannschaft bei der TSG 1899 Hoffenheim zaghaft nach der Meisterchance seiner in diesem Jahr zum Dauersieger aufgestiegenen Mannschaft gefragt wurde, verwies er prompt auf den großen Unterschied zwischen Traum und Wirklichkeit. Beinahe philosophisch sagte der Trainer von Borussia Dortmund: „Nicht nur die Fans, sondern jeder Mensch sollte träumen und nach großen Zielen streben. Aber ich und die Mannschaft werden nicht fürs Träumen bezahlt, sondern für Fleiß und harte Arbeit.“

Eben dafür ist der BVB am Samstagnachmittag in Sinsheim auch belohnt worden. Der siebte Sieg nacheinander hat die makellose Serie der Westfalen in diesem Jahr verlängert – und erinnert damit an den Jahresauftakt der Borussia anno 2012, als in der Bundesliga ebenfalls sieben volle Erfolge glückten. Damals wiederholten die Schwarz-Gelben ihr Meisterstück unter dem Trainer Jürgen Klopp aus dem Jahr zuvor. Das waren noch Zeiten, als dem FC Bayern München ein großer Konkurrent aus dem Revier erwuchs.