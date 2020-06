1:0 in Düsseldorf : Dortmunder Glückstor durch den unglaublichen Haaland

Der BVB zeigt in Düsseldorf den schwächsten Auftritt in dieser Saison. Die Fortuna hat mehrfach die Chance zum Siegtreffer. Doch als alles nach einem 0:0 aussieht, hat der BVB-Torjäger seinen großen Auftritt.

Düsseldorf bleibt ein schwieriges Pflaster für Lucien Favre als Trainer von Borussia Dortmund. Im Dezember 2018 hat der Schweizer hier seine erste Bundesliganiederlage mit dem BVB überhaupt erlebt, und an diesem Samstag mussten die Anhänger des Tabellenzweiten den schwächsten Dortmunder Auftritt seit der Saisonunterbrechung ertragen.

Am Ende bejubelte der Favorit aus dem Revier einen unverdienten 1:0-Sieg, durch ein Kopfballtor von Erling Haaland in der fünften Minute der Nachspielzeit. Es war ein Glückstor, nachdem der Düsseldorfer Steven Skrzybski vorher zunächst den Pfosten getroffen (82.) und dann eine wunderbare Gelegenheit vergeben hatte, als er allein aufs Dortmunder Tor zustürmte (90.). „Am Ende war es ein wenig Glück für uns, aber wir haben alles probiert“, sagte Favre.

„Eine hitzige Partie“ hatte Sebastian Kehl, der Leiter der Lizenzspielerabteilung des BVB, vor dem Anpfiff prognostiziert, und tatsächlich führten die Teams jede Menge intensive Zweikämpfe. Aber wirklich schwungvoll war diese zähe und zerfahrene Partie in keiner Phase. In der ersten Halbzeit gab es lediglich eine einzige erinnerungswürdige Torszene, die war dann aber gleich richtig spektakulär. Nach einer Düsseldorfer Ecke konterte der BVB über Jadon Sancho und Achraf Hakimi, der völlig unbedrängt auf das Tor der Fortuna zulief.

Doch der Marokkaner schloss zu unpräzise ab und traf den Körper von Torhüter Florian Kastenmeier (17.). Jenseits dieses einen Höhepunktes blieb das Spiel matt und ereignisarm, die Zuschauer vor den Bildschirmen mussten sich mit anderem begnügen. Zum Beispiel mit einer brillanten Grätsche des Düsseldorfer Verteidigers André Hoffmann, der dem abschlussbereiten Julian Brandt Mitte der ersten Halbzeit einen Ball virtuos von den Füßen wegspitzelte.

Viel mehr passierte nicht vor den Toren, auch weil beide Teams ordentlich verteidigten. Beim BVB war Mats Hummels nach seiner Gelbsperre zurück im Team, seine stabilisierende Wirkung war gut sichtbar. Außerdem war der zuletzt mit Knieproblemen pausierende Haaland wieder im Kader, saß aber zunächst nur auf der Bank.

Spürbaren Druck auf die Fortuna erzeugte weniger der BVB als der Zwischenstand aus Paderborn, von wo ein Treffer nach dem anderen für Werder Bremen vermeldet wurde. Die Rheinländer blieben trotzdem lange harmlos. In der ersten Hälfte gab es keine einzige gefährliche Situation vor dem Dortmunder Tor, mancher Anhänger wird Rouwen Hennings vermisst haben.

Uwe Rösler hatte den viertbesten Torjäger der Liga zunächst auf der Bank gelassen und Kenan Karaman als einzigen Stürmer nominiert. Offensichtlich betrachtet der Trainer diese Woche mit den drei Spielen gegen den BVB, in Leipzig am Mittwoch sowie gegen Augsburg am kommenden Samstag als Gesamtpaket. „Es ist natürlich klar, dass man am Ende der Saison nicht nur ein Spiel sieht“, sagte er, um seine Entscheidung zu erklären.

Der gefährlichste Zentrumsstürmer der Dortmunder wurde dann nach einer Stunde eingewechselt: Erling Haaland. Denn auch nach der Pause hatte der BVB kaum Konstruktives hinbekommen vor dem Düsseldorfer Tor. Bis zur 65. Minute, die zum vorläufigen Höhepunkt des Nachmittags werden sollte. Zunächst gelang Marcel Sobottka der erste gefährliche Abschluss für die Fortuna, Roman Bürki hatte Mühe, den 17-Meter-Schuss zu halten. Und im Gegenzug gelang Raphael Guerreiro ein Tor für den BVB, das Videoschiedsrichter Deniz Aytekin allerdings annullieren ließ, weil der Portugiese den Ball vor dem Treffer an den Oberarm bekommen hatte.

Das war zwar unabsichtlich, aber seit dieser Saison gelten alle Handspiele im unmittelbaren Vorfeld eines Tores als strafbar, um nicht ständig neue Diskussionen führen zu müssen. Am Ende hatten die Dortmunder jede Menge Glück, als Skrzybskis Schüssen ein klein wenig Präzision fehlte – und der unglaubliche Haaland die Partie entschied. „Ich bin nicht oft sprachlos, aber heute bin ich es“, sagte der Düsseldorfer Trainer Rösler. „Leider haben wir uns nicht belohnt. Wir haben wenig zugelassen – bis auf das Tor.“