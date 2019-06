Aktualisiert am

Transfer-Offensive des BVB :

FAZ Plus Artikel Transfer-Offensive des BVB : Dortmund setzt mit Hummels alles auf Angriff

Für das große Bundesliga-Epos ist der Hummels-Wechsel von München nach Dortmund ein Glücksfall. Der BVB untermauert, dass er unbedingt Meister werden will. Doch die Rückkehr birgt auch ein Risiko.

So soll es nochmal werden: Mats Hummels, seine heutige Frau Cathy und die Meisterschale – ein Bild von 2011 Bild: Picture-Alliance

Es war ein passender Schlussakt, mit dem Hans-Joachim Watzke und Karl-Heinz Rummenigge ein Geschäft besiegelten, an dessen Ende alle Beteiligten etwas zu feiern hatten. Mit einem Privatjet war der Dortmunder Geschäftsführer am Mittwoch von Mailand nach Sylt geflogen, wo er von Bayern Münchens Vorstandschef in dessen Feriendomizil empfangen wurde, um die Rückkehr des Weltmeisters Mats Hummels zum BVB möglich zu machen.

Das schicke Örtchen Kampen wurde zur Kulisse für den Showdown einer Transfergeschichte, die entscheidend Einfluss auf die kommende Bundesligasaison nehmen könnte. Für die Münchner ergeben sich durch die Ablösesumme von angeblich 31,5 Millionen Euro, die bei entsprechenden Erfolgen auf bis zu 38 Millionen Euro steigen kann, neue Spielräume im bislang nur mäßig erfolgreichen Werben um die dringend gesuchten Spieler mit Weltklassepotential wie Leroy Sané. Hummels, der gerne Verantwortung weit oben in der Mannschaftshierarchie übernimmt, entkommt dem drohenden Bedeutungsverlust im Münchner Kader, während der BVB auf einen Schlag ein ganzes Bündel seiner Hauptprobleme der Vorsaison löst.