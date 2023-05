Jeder Fußballfan in Deutschland kennt die silberne Trophäe, die der Meister der Bundesliga bekommt. Wenn am Samstag die Dortmunder oder die Bayern jubeln, wird ihr Name aber noch nicht verewigt sein.

Am letzten Spieltag der Saison wird die originale Meisterschale in das Stadion gebracht, in dem der Tabellenführer spielt. Bild: dpa

Nach der großen Feier, in einigen Wochen, wird die Meisterschale nach Bremen gefahren werden. Die Schmiede der Silbermanufaktur Koch und Bergfeld Corpus (K&B) werden die Schale auseinanderbauen, wie jedes Jahr, seit bald zwanzig Jahren. Einzelteil für Einzelteil werden sie die Schale reinigen und wieder zusammenfügen. Und wenn alles vorbereitet ist, wird Alfred Kromp, der Meistergraveur, sie in seine Maschine einspannen und 2023 BV BORUSSIA DORTMUND oder 2023 FC BAYERN MÜNCHEN in ihren äußeren Silberring gravieren.

Noch weiß niemand, wer deutscher Fußballmeister wird. Sicher ist, wenn er am Samstagnachmittag gegen 17.30 Uhr die Schale empfängt, wird sein Name noch nicht auf ihr verewigt sein. „Es bleibt uns keine Zeit“, sagt Roland Thölken, Prokurist bei K&B. In den vergangenen Jahren hatte die Manufaktur oft genügend Vorlauf, um die Schale zu gravieren, bevor sie überreicht wurde. Die Bayern waren meist schon Wochen vor Saisonende Meister. In diesem Jahr fiebern die Fußballfans einem Herzschlagfinale entgegen.