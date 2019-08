Supercup-Sieg über FC Bayern : Dortmund sorgt für ein Gefühl der Furcht

Oft haben die Dortmunder gesagt, dass sie Meister werden wollen. Beim Sieg im Supercup lassen sie den großen Tönen Taten folgen. Das liegt weniger an den teuren neuen als an den alten Spielern – und einer Sensation.

Es waren merkwürdige Szenen, die sich am Samstagabend in den Augenblicken nach dem Schlusspfiff auf dem Rasen des Westfalenstadions ereigneten. Am Spielfeldrand wurden Vorbereitungen für eine opulente Siegesfeier getroffen, die Bühne zur Pokalübergabe samt der Glitterkanonen, wurden aufs Spielfeld gewuchtet, aber der Jubel begeisterten Sieger, der derartige Vorbereitungen üblicherweise begleitet, fehlte.

Nur Axel Witsel hatte nach dem Dortmunder 2:0-Sieg über den FC Bayern im Duell um den Supercup 2019 die Arme in die Luft geschwungen, der Rest des Teams wirkte eher, als habe man gerade irgendein Hinspiel bestritten, mit ordentlichem Ergebnis, kein Anlass für wilde Jubelarien also. „Es ist schön, aber es geht weiter, wir haben noch nichts erreicht“, sagte Marco Reus etwas später, in den Händen trug er zwei schwere Trophäen. Neben den Pokal für die Mannschaft nahm er auch die Auszeichnung als bester Spieler der Vorsaison in die Kabine.

Wertvoller als der erste Titel der Saison, die in neun Monaten mit sehr viel bedeutsameren Erfolgen zu Ende gehen soll, war jedoch ein Gefühl, das an diesem Abend bestärkt wurde: Der BVB hat nach dem zigfach wiederholten Vorsatz, 2020 Deutscher Meister werden zu wollen, auch auf dem Platz den Eindruck untermauert, ganz nah herangerückt zu sein an die Münchner. Nicht bloß, weil sie dieses eine Spiel gewonnen haben, sondern weil der fußballerische Fortschritt erkennbar ist. Lucien Favre monierte zwar, dass der FC Bayern „enorm viel Ballbesitz“ gehabt habe, „65 Prozent, das ist zu viel“, erklärte der Trainer, bevor er ein Lob aussprach, das er nach seinen ersten beiden Partien gegen die Münchner als BVB-Trainer so nicht formulieren konnte: „Wir haben sehr gut verteidigt, sehr kompakt.“

In der Vorsaison haben die Dortmunder in den direkten Duellen sieben Gegentreffer zugelassen, nun stand erstmals nach acht Spielen mit insgesamt 26 Münchner Toren wieder einmal die Null. Dabei hatte der neue Abwehrchef nicht einmal mitgespielt. Mats Hummels, der aus München nach Dortmund zurückgekehrt ist, musste aufgrund von muskulären Problemen zuschauen, aber sein Vertreter Ömer Toprak und genau genommen das gesamte Kollektiv hatten dem Meister kaum Möglichkeiten für Torabschlüsse gewährt.

Und die Fülle der guten Dortmunder Kontersituationen war beeindruckend. Die Entstehung der Treffer durch Paco Alcácer (48. Minute) und Jadon Sancho (69.) wurde zwar jeweils durch recht leichtfertige Ballverluste des Münchners Thiago begünstigt, aber die Dortmunder hatten etliche weitere Optionen für schnelle Gegenangriffe, die sie nicht präzise genug zu Ende spielten.

Das soll sich ändern, wenn die Saison Schwung aufnimmt und die Zugänge integriert sind, den Supercup gewann nämlich eher das Team des Vorjahres. Von den für insgesamt mehr als 100 Millionen Euro verpflichteten Neuen war nur Linksverteidiger Nico Schulz zum Einsatz gekommen, der sagte: „Wir wollten ein Zeichen setzten, dass wir diese Saison da sind.“ Und das ist auch deshalb gelungen, weil einige Spieler, die schon länger in Dortmund sind, andeuteten, dass sie sich weiter entwickelt haben. So war Julian Weigl waren nicht nur als Störer der Münchner Angriffswellen präsent, sondern auch als mutiger Umschaltspieler, scheinbar ist er dabei, seine Neigung zum Sicherheitspass zu bekämpfen und häufiger Impulse nach vorne zu setzen.

Witsel hob darüber hinaus den Fleiß der Stürmer Reus und Alcácer hervor, „die sind eine Menge gelaufen“, sagte der Belgier. Vor allen Dingen der Alcácer, der im vorigen Jahr körperlich kaum in der Lage war, 90 Minuten durchzuspielen, schaffte selbst in der Schlussphase noch die weiten Wege zurück an den eigenen Strafraum, wo er Zweikämpfe führte und die Mitspieler anfeuerte. Das ist ein echter Fortschritt.

Und dann ist da natürlich noch der unglaubliche Jadon Sancho. Der Flügelstürmer ist immer noch erst 19 Jahre alt, immer noch leidet sein Spiel unter Momenten taktischer Unreife, aber seine offensiven Fähigkeiten waren auch an diesem Abend eine Sensation. Den ersten Treffer bereitete er mit einem Pass durch die Beine von David Alaba vor, das 2:0 erzielte er per Beinschuss bei Manuel Neuer selbst, „wenn er den Ball am Fuß hat, haben die Bayern Angst“, sagte Witsel. Und genau dieses Gefühl der Münchner Furcht vor einem BVB voller Qualität und Selbstvertrauen ist vielleicht der kostbarste Ertrag, den der Klub aus diesem Supercup-Duell mitnimmt. Sie haben ihren großen Tönen vom Gewinn der Meisterschaft erste Taten folgen lassen.