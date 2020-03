Bundesliga-Titelrennen : Die Veränderung von Borussia Dortmund

Der BVB hat ein Team gefunden, in dem die Mischung aus fußballerischer Qualität und mentalen Eigenschaften titelwürdig wirkt. Das liegt neben zwei Wintereinkäufen auch an dem Mann, der die Spieler geholt hat.

Manchmal verbergen sich die entscheidenden Unterschiede zwischen zwei starken Fußballmannschaften in den ganz kleinen Szenen. „Glücklich, aber irgendwo auch verdient“ sei der 2:1-Sieg des BVB bei Borussia Mönchengladbach, sagte der Dortmunder Sportdirektor Michael Zorc am Samstagabend. Und dieses „irgendwo“ ließ sich ganz gut aufspüren in dem intensiven Fußballspiel. In der 71. Minute lag Erling Haaland nach einem Zweikampf auf dem Rasen und hat vor Schmerzen „geschrien“, wie Gladbachs Christoph Kramer berichtete. Den Dortmundern waren die Schmerzen des Kollegen jedoch egal, statt den Ball – wie von einigen Gladbachern erwartet – ins Aus zu passen, um eine Behandlung zu ermöglichen, spielten sie einfach weiter. Achraf Hakimi traf zum siegbringenden 2:1. Es war ein Moment von großer Symbolkraft.

Denn die Dortmunder haben sich verändert in den vergangenen Wochen. Sie sind zäher geworden, härter zu sich selbst. Womöglich hätten sie den Ball während der Hinrunde tatsächlich ins Aus gespielt. An diesem Tag habe der BVB das Siegtor hingegen „erzwungen“, sagte Torhüter Roman Bürki. Und so den Weg zum ersten Auswärtssieg bei einem Konkurrenten aus dem oberen Tabellendrittel geebnet. Mats Hummels sprach zufrieden von einem „Fight“ und sagte: „Wir haben es angenommen, wir sind in Zweikämpfe gegangen, wir haben uns nichts gefallen lassen.“ Nicht einmal der zwischenzeitliche Ausgleich von Lars Stindl (50. Minute) warf das Team aus dem Konzept. Ganz im Gegenteil.