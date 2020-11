Borussia Dortmund : Moukokos großes Glück heißt Haaland

Der vermutlich schwersten Aufgabe des Tages musste sich Erling Haaland stellen, als die meisten seiner Mitspieler schon in der Kabine verschwunden waren. Welches seiner vier Tore denn das schönste gewesen sei, wurde der Torjäger von Borussia Dortmund nach dem 5:2 bei Hertha BSC gefragt. Haaland grübelte kurz, ehe er es vor den Kameras des Streamingsenders Dazn mit einer Analyse versuchte. „Also, dem ersten ist ein schöner Spielzug vorausgegangen. Beim zweiten dachten erst alle, es wäre Abseits gewesen, das mochte ich auch. Das dritte ...“, begann Haaland den Satz, ehe er abwinkte: „Ach, ich mag sie alle.“ Was auch sonst. Einem Vollblutstürmer wie ihm eine solche Frage zu stellen ist so, als würde jemand von einem Vater wissen wollen, welches seiner Kinder er denn am liebsten habe.

Deutlich leichter war es ihm vorher gefallen, Herthas Abwehr auseinanderzunehmen. Dafür genügten Haaland 85 Minuten, wobei das auch nicht ganz korrekt ist. Es waren nur 40 gewesen, in denen er Hertha BSC in alle Einzelteile zerlegte. In der ersten Halbzeit war er noch ungewohnt verschwenderisch umgegangen mit seinen Möglichkeiten, erst nach dem Seitenwechsel drehte der Stürme auf und traf zunächst dreimal nacheinander. Mit diesem Hattrick brachte er seine in Rückstand liegende Mannschaft 3:1 in Führung. Später war er abermals erfolgreich, zum 5:2, nur 44 Sekunden nachdem die Hertha auf 2:4 verkürzt hatte. Dann nahm ihn Trainer Lucien Favre vom Platz.