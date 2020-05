Kampfansage aus Dortmund : „Die Bayern können kommen“

Die Rückkehr zu mehr Normalität wurde in vielen Facetten sichtbar. Lucien Favre zum Beispiel tat genau das, was seinem Naturell entspricht. Der feingeistige, oft zurückhaltende Cheftrainer von Borussia Dortmund gab sich allergrößte Mühe, dem Bevorstehenden möglichst viel Druck und Dramatik zu nehmen. „Wir müssen unseren Sieg heute genießen. Das ist das Wichtigste“, sagte Favre nach dem souverän herausgespielten 2:0-Erfolg seines Teams beim VfL Wolfsburg.

Der Schweizer hat traditionell keine Lust auf dieses Spielchen, das zur Branche Profifußball gehört. Sekunden nach einem schönen Sieg wurden Favre und seine Mannschaft mit Fragen dazu bedacht, ob am Dienstag (18.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-Bundesliga und bei Sky) im Heimspiel gegen Bayern München wohl auch ein Sieg denkbar sei. Die Rückkehr in den Wettkampfmodus hat an der Spitze der Bundesliga erstaunlich schnell geklappt.

Nach mehr als zwei Monaten Pause kehren damit auch jene Themen zurück, die dem Fußball so oft eine zusätzliche Würze verleihen. Mitten im Rennen um die Meisterschaft etwa kann sich Borussia Dortmund die Bekanntgabe erlauben, dass der Verein künftig nicht mehr mit dem aufs Abstellgleis geratenen Weltmeister Mario Götze planen wird. Mitten im Gastspiel beim VfL Wolfsburg gab zudem Abwehrchef Mats Hummels bekannt, dass er aufgrund von Beschwerden an der Achillessehne von jetzt auf gleich ausgewechselt werden müsse. „Wir waren überrascht in der Halbzeit“, berichtete Cheftrainer Favre aus der Umkleidekabine, „dass er nicht weiterspielen konnte.“

Mit dem umsichtig agierenden Hummels waren die Dortmunder in Wolfsburg souverän aufgetreten und hatten völlig verdient das 1:0 durch Raphaël Guerreiro erzielt (32. Minute). Ohne Hummels war die Ordnung in der Abwehr für längere Zeit verlorengegangen. „Zu Beginn der zweiten Halbzeit waren wir zu leichtsinnig mit dem Ball“, gestand Abwehrspieler Manuel Akanji. Achtung, Fangfrage: Was heißt das denn für Dienstag? „Ich hoffe, dass wir noch einmal einen Sieg holen“, sagte Akanji. Er lächelte verschmitzt zu diesem Satz.

Ohne 30.000 Zuschauer, deren Besuch im Wolfsburger Stadion nicht erlaubt war, reduzierte sich die Partie gegen Dortmund auf das Wesentliche. Sichtbar wurde, dass die Borussia mit viel Freude in der Offensive und einer erstaunlichen Effektivität zu ihren Siegen kommt. Nationalspieler Julian Brandt gehört zu denen, die gegen solide bis vehement verteidigende Gegner den Unterschied ausmachen. In diesem Zusammenhang wäre auch der englische Nationalspieler Jadon Sancho zu nennen. Er war trotz seines Trainingsrückstandes am 27. Spieltag in Wolfsburg eingewechselt worden und hatte prompt das 2:0 von Achraf Hakimi (78.) nach einem schnellen Konter vorbereitet.

Die Dortmunder hatten auf dem Weg zum entscheidenden Treffer ein wenig durchgepustet und pausiert. Sie überstanden ihre kurze Schwächephase aber unbeschadet. Denn der Wolfsburger Renato Steffen traf aus bester Position nur die Latte statt ins Tor. Die Dortmunder trafen dagegen, als es dem Gegner besonders weh tat. „Wir wollten mutig spielen, haben aber zu viele Fehler gemacht. Die Effizienz war der Unterschied“, gestand VfL-Cheftrainer Oliver Glasner. Er bricht sich keinen Zacken aus der Trainerkrone, wenn er ein starkes Team wie die Borussia lobt und sich verbal vor ihr verneigt.

Was das alles für den Dienstag, dieses besondere Heimspiel und am Ende für die Hierarchie an der Tabellenspitze bedeuten wird, blieb zunächst Spekulation. Ohne Hummels waren die Dortmunder in Wolfsburg außer Tritt geraten. Der für ihn eingewechselte Vertreter Emre Can brauchte einige Minuten, um auf der für ihn ungewohnten Position in der Abwehrmitte den Überblick zu gewinnen. Als Unordnung in der Defensive wollte Favre das bitte schön nicht eingestuft wissen. Bei ihm ist das Dortmunder Glas traditionell halbvoll. „Emre hat das sehr gut gemacht“, befand der sportliche Vordenker. Favre hielt seine schützende Hand über etwas, das kurze Zeit nicht funktioniert hatte und das beim Duell mit dem FC Bayern besser fehlerlos funktionieren sollte.

Eine Nuance gibt es noch, die vor dem Spitzenspiel zwischen Dortmund und München vom bisher Bekannten abweicht. Der Auftritt der Borussia in Wolfsburg hat offenbart, wie intensiv und lautstark deren Cheftrainer Einfluss auf sein Team nimmt. Favre war während der gesamten Partie damit beschäftigt, seine Spieler zu dirigieren und zu korrigieren. Sein eleganter französischer Akzent wird in diesen Momenten durch erstaunlich hohe Dezibel-Werte ergänzt. „Die Spieler können mich viel besser hören, weil es keinen Lärm gibt. Das ist positiv“, sagte Favre über den Vorzug eines menschenleeren Stadions. Ob es im Duell mit Bayern München ein Vorteil sein könnte, so direkt und permanent Einfluss zu nehmen, ließ er offen.

So manchem Dortmunder Spieler geht es derzeit gar nicht um Spieltaktisches, sondern eher um Physisches. „In den kommenden Wochen werden wir sehen, dass in manchen Spielen die Kontrolle verlorengehen kann“, meinte BVB-Mittelfeldspieler Thomas Delaney. Der Däne spielte auf seine persönliche Fitness und den Gesamtzustand der Mannschaft an, klang mit Blick auf den Dienstag aber ziemlich kämpferisch. „Die Bayern können kommen“, sagte Delaney mutig.