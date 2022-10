Chronisches Leiden beim BVB : Borussia Dortmund und das große Rätsel

Der BVB verliert zum Start einer richtungsweisenden Phase in Köln. Danach herrscht eine bedrückende Ratlosigkeit. Der Klub leidet schon länger an einer klaffenden Wunde, die einfach nicht heilen will.

Beabsichtigt war der kleine Seitenhieb sicher nicht, den Steffen Baumgart den Gästen aus Dortmund verpasste, nachdem diese zuvor schon auf dem Platz eine schmerzliche Niederlage erlitten hatten. „Mentalität, Laufbereitschaft gehören 95 Minuten mittlerweile dazu“, sagte der Trainer des 1. FC Köln nach dem 3:2 gegen den BVB, „wenn du das zuerst machst, dann kannst du auch gut Fußball spielen“. Baumgart wollte seine eigene Mannschaft loben, zugleich bohrte er mit diesen Worten jedoch zielsicher in dieser klaffenden Wunde der Westfalen, die einfach nicht heilen will.

Borussia Dortmund befindet sich am Beginn einer richtungsweisenden Phase, in den beiden kommenden Wochen stehen die für den Verlauf der Champions League essenziell wichtigen Gruppenspiele gegen den FC Sevilla an, zunächst am Mittwoch (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Champions League und bei DAZN) auswärts in Andalusien und anschließend vor heimischem Publikum.