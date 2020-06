Borussia Dortmund in Bundesliga : Ist der BVB überhaupt reif für den Titel?

Das 2:0 in Leipzig bringt das frische Dortmunder Selbstverständnis mit der Realität in Einklang. Die Aussichten in der neuen Saison erscheinen vielversprechend. Aus einem bestimmten Grund.

In der vergangenen Sommerpause, als die Fußballwelt noch eine andere war, fühlte sich Borussia Dortmund bereit für ein neues Selbstverständnis. Am letzten Spieltag hatte der BVB noch immer eine klitzekleine Chance, endlich wieder die deutsche Meisterschaft zu gewinnen, nachdem der Klub einen höchst komfortablen Vorsprung auf den FC Bayern in der Rückrunde geradezu leichtfertig verspielt hatte. Doch obwohl die Dortmunder ihr großes Ziel verfehlten, formulierten sie danach erstmals öffentlich ihren neuen Anspruch: Die Spitze in Angriff zu nehmen – und den FC Bayern hinter sich zu lassen.

Wer sonst in der Bundesliga hätte sich auch solche Ziele setzen können? Kein anderer Klub hat in dieser Dekade dem FC Bayern schließlich so zugesetzt wie der BVB – und dem Giganten aus dem Süden auch immer wieder schmerzliche Niederlage beibringen können. Ohne diesen Blick zurück lässt sich die psychologische Bedeutung kaum verstehen, die der Dortmunder 2:0-Sieg bei RB Leipzig in einem eigentlich bedeutungslosen Spiel für die Borussia besaß.