Aktualisiert am

Gruseliges 0:4 in München

Gruseliges 0:4 in München :

Gruseliges 0:4 in München : Borussia Dortmund und das lähmende Gift

Die Köpfe gehen nach unten: Dortmund nach dem 0:4 von München Bild: EPA

Der BVB möchte Meister werden. Doch das schlimme 0:4 in München stellt das Projekt in Frage. Bei den Fans tobt der blanke Zorn. Und es zeigt sich, dass irgendetwas in dieser Mannschaft einfach nicht stimmt.