Verletzung bei Fußballstar : Torjäger Haaland fehlt Dortmund „mehrere Wochen“

Torjäger Erling Haaland wird Borussia Dortmund „mehrere Wochen“ fehlen. „Er hat eine Hüftbeugerverletzung, die es nicht möglich macht, dass er spielt“, sagte BVB-Trainer Marco Rose vor dem Auswärtsspiel bei Arminia Bielefeld am Samstag (15.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei Sky). Bis zur Rückkehr des norwegischen Ausnahmestürmers werde „ein bisschen Zeit ins Land“ gehen.

Der 21 Jahre alte Haaland hatte zuletzt schon drei Pflichtspiele wegen einer schweren Oberschenkelprellung verpasst, war Mitte Oktober aber in die Startelf zurückgekehrt. Derselbe Oberschenkel bereitet nun wieder Probleme. Ob es sich um eine Folgeverletzung handelt, wollte Rose nicht beurteilen: „Ich bin kein Arzt.“ Beim 0:4 bei Ajax Amsterdam in der Champions League am Mittwoch hatte Haaland über 90 Minuten gespielt.

Haaland selbst habe enttäuscht reagiert. „Das ist nicht gut für uns und nicht schön für den Jungen. Erling war gestern echt down. Er war happy, dass er wieder zurück war. Nach dem Spiel gegen Mainz hatte er keine Probleme angegeben“, sagte Rose, der im Sturm zudem auf Youssoufa Moukoko verzichten muss: „Es wird offensiv jetzt sehr dünn.“ Aber er sagte auch: „Es geht darum, dass wir unseren Fokus schärfen und nicht rumjammern. Ich wüsste keinen Grund, warum wir nicht selbstbewusst auftreten sollten. Aber wir müssen eine Reaktion zeigen“, kommentierte Rose.

Nach der Pleite in Amsterdam meldeten sich zudem Thomas Meunier (Schlag auf den Fuß) und Nico Schulz (Muskelfaserriss) verletzt ab. „Das ist die Chance für die Jungs hintendran, sich zu zeigen und auf sich aufmerksam zu machen“, sagt Rose. Der BVB liegt in der Bundesliga derzeit nur einen Punkt hinter Spitzenreiter FC Bayern. Ohne Haaland aber könnte es schwer sein, an den Münchnern dranzubleiben. „Zeit, sich auf die Genesung zu konzentrieren. Ich werde stärker zurückkehren“, schrieb Haaland derweil in den sozialen Netzwerken.