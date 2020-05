Dortmunds Emre Can : „Was haben wir denn falsch gemacht?“

Emre Can ist Führungsspieler in Dortmund. Vor dem Topspiel spricht er über das beschädigte Image der Fußball-Profis in Corona-Zeiten, seine Jahre beim FC Bayern und mit Jürgen Klopp sowie Gianluigi Buffon.

Kaum jemand hat Sie als ehemaligen Spieler des FC Bayern in Erinnerung, aber Sie treten an diesem Dienstag (18.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-Bundesliga und bei Sky) mit Borussia Dortmund gegen Ihren früheren Klub an. Gibt es besondere Erinnerungen oder prägende Erlebnisse aus der Zeit in München?

Den einen Moment, der hängengeblieben ist, gibt es nicht. Aber ich bin beim FC Bayern vom Jungen zum Mann geworden. Ich bin mit 15 Jahren dorthin gewechselt, bin vier Jahre geblieben, deshalb habe ich dem Klub viel zu verdanken. Aber jetzt spiele ich in Dortmund und werde wie meine Kollegen alles in das Spiel reinschmeißen, um zu gewinnen.