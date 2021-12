Zu groß für den BVB? : Die vielen Fragen um Erling Haaland

Marvin Hitz dachte wohl nicht nur an Erling Haaland, als er am Samstagabend ein paar kritische Gedanken zur Atmosphäre in seiner Dortmunder Mannschaft kundtat, aber ganz gewiss meinte er auch den norwegischen Stürmer. „Das spürt man leider, dass wir unzufrieden werden“, berichtete der Torhüter über die Reaktion seiner Kollegen auf die vielen Fehler, die eine enttäuschende Leistung und eine 2:3-Niederlage bei Hertha BSC zur Folge hatten. Wenn es nicht läuft beim BVB, weichen Zuversicht und Entschlossenheit derzeit schnell Gefühlen wie Frust und Verärgerung übers eigene Team. Vielleicht sogar ganz explizit über schwächere Mitspieler.

Die Blicke richten sich in solchen Momenten häufig auf das Gesicht von Erling Haaland, in der Annahme, dass sich hier besonders deutliche Anzeichen einer Entfremdung zeigen könnten. Ist der Norweger bereits dabei, sich innerlich zu verabschieden? Hat er zunehmend das Gefühl, eigentlich viel zu gut zu sein für eine Mannschaft, in der Leute wie Nico Schulz, Julian Brandt oder Emre Can seit Monaten einen Fehler an den nächsten reihen?