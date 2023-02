Aktualisiert am

Borussia Dortmund siegt wieder : So erklärt sich der Aufschwung des BVB

Fußballspieler, die sich dafür entscheiden, einen Vertrag bei Borussia Dortmund abzuschließen, haben jenseits ihrer Überlegungen zu Gehalt und sportlicher Perspektive fast immer auch diese Phantasie im Kopf, diesen Traum des kleinen Jungen. Sie wollen die Explosion der Gefühle erleben, wenn sie ein Tor vor der berühmten Südtribüne erzielen. „Seit dem ersten Tag“ als Dortmunder Spieler habe er „darauf gewartet“, sagte auch Sébastien Haller, als dieser Wunsch am Samstag beim 5:1 gegen den SC Freiburg für ihn in Erfüllung gegangen war. Aber in seinem Fall folgte dem Tor nicht nur ein Rausch der Freude, es entstand ein anrührender Moment, der wirkte wie der Showdown einer Nachmittags-Soap. Mit dem wichtigen Unterschied, dass es sich tatsächlich um das echte Leben handelte.

Der 4. Februar, an dem Haller seinen ersten Bundesligatreffer nach überwundener Hodenkrebserkrankung erzielte, war nämlich der Weltkrebstag. Seine Schuhe hatte er mit dem Aufdruck „Fuck Cancer“ versehen, außerdem hatte der BVB den Anlass für etliche Aktionen genutzt, mit denen für Früherkennungsmaßnahmen zur Krebsbekämpfung geworben wurde.