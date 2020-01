Borussia Dortmund : Das Problem hinter dem Haaland-Hype

Ungewöhnliche Gäste drängeln sich in dieser Woche im kleinen Presseraum in Dortmund-Brackel, wo Lucien Favre vor dem Duell gegen den 1. FC Köln an diesem Freitag (20.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei DAZN) zum Gespräch mit den Journalisten bereitsteht. Die unglaubliche Geschichte des Erling Haaland, der sich am vergangenen Wochenende mit drei Toren binnen 20 Minuten in der Bundesliga vorgestellt hatte, elektrisiert auch die norwegischen Landsleute des Stürmers. Mehrere Kamerateams sind angereist.

In einer separaten Interviewrunde beantwortet Favre Fragen auf Englisch, lobt Haalands Lernwillen, seinen Ehrgeiz sowie seine gute Laune. Und tut geheimnisvoll, als er gefragt wird, ob der Neuzugang in der Startelf stehen wird: „Wir werden sehen.“ Nicht nur wegen der zusätzlichen fußballerischen Qualität sind sie derzeit heilfroh, diesen Teenager bei sich zu haben. Denn ohne den Hype um ihn würden sie mal wieder festhängen im Stimmungstief. Viele Beobachter, die im Haaland-Wahn nicht vergessen haben, wie die Mannschaft am vorigen Wochenende in der ersten Halbzeit von Augsburg in die Rückrunde startete, glauben noch nicht so recht an eine Rückkehr auf den Erfolgspfad. „Wir müssen einfach besser sein“, fordert Favre immer wieder, aber die Weiterentwicklung des Kollektivs will einfach nicht in Gang kommen.