Frust, welcher Frust? Borussia Dortmund hat das Drama um die Meisterschaft verarbeitet und geht forsch in die Saison. Das liegt nicht zuletzt an einem Neuen, gegen dessen Transfer es Proteste gab.

Zu den Rätseln dieses Bundesligasommers zählt die Frage, welche Folgen das Ende der vergangenen Saison für Borussia Dortmund haben würde, als nicht nur der greifbar nahe Meistertitel verloren ging, sondern auch noch ­Jude Bellingham, der wertvollste Spieler des Teams.

Die These, dass so eine Chance so schnell nicht wiederkommen werde, lässt sich mit vielen Argumenten untermauern: Der FC Bayern wird wohl nicht noch einmal derart viele Punkte vergeuden, Konkurrenten wie Leipzig und Leverkusen investieren enorme Summen, und der Dortmunder Kader erscheint nicht unbedingt stärker als im Vorjahr. Die Annahme, dass Bellingham nicht zu ersetzen sein wird, könnte sich jedoch als Fehleinschätzung entpuppen, denn auch ohne den zu Real Madrid gewechselten Engländer wurde der BVB am Sonntag beim 3:1 gegen Ajax Amsterdam von dieser raumgreifenden Kraft angetrieben, die bisher Bellingham zugeschrieben wurde.