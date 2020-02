1:0 gegen Freiburg : Ein Tor reicht zum glücklichen Dortmund-Sieg

Aktualisiert am

Der neue Stürmerstar saß nach Magenproblemen erst einmal auf der Wartebank. Die Dortmunder Borussia aber fühlte sich auch ohne Erling Haaland in der Startformation stark genug, das Bundesligaspiel gegen den SC Freiburg zu gewinnen. Schließlich sind die Breisgauer so etwas wie der Lieblingsgegner des BVB. In den vergangenen 17 Bundesliga-Begegnungen mit den Westfalen sind sie kein einziges Mal als Sieger vom Platz gegangen. Auch diesmal nicht, als der BVB durch Sanchos Treffer (15. Minute) nach einem über weite Strecken arroganten Auftritt 1:0 gewann.

Abseits des Erfolgs protestierten Dortmunder Ultras mit einem geschmacklosen Plakat („Wer die Toten von Hanau missbraucht, um die Fankurve mundtot zu machen, der beweist mehr Anstandslosigkeit als jedes Fadenkreuz“) gegen die Kollektivstrafe des Deutschen Fußball-Bundes, der Anhängern des BVB in den kommenden zwei Spielzeiten den Stadionbesuch in Sinsheim verboten hat.

Dort spielt der Klassengegner TSG 1899 Hoffenheim, unterstützt vom Mäzen Dietmar Hopp, der für verblendete Anhänger von Borussia Dortmund seit langem als Klassenfeind betrachtet und beleidigt wird. Da kurz nach der Pause auch die bekannten Sprechchöre gegen Hopp laut wurden, drohte sogar eine Spielunterbrechung oder gar ein Abbruch, ehe sich die Szene wieder beruhigte.

Zum Spiel: Bei böigem Wind, heftigen Regenfällen und ein wenig Sonnenschein zu Beginn freundete sich die Borussia mit diesem Duell nicht so richtig an. Die Mannschaft von Trainer Lucien Favre verharrte oft genug in der eigenen Defensive und setzte auf ein, zwei Kontermomente, die sie nutzen wollte. Einmal klappte das auch, als die Dreierangriffsreihe die südbadischen Innenverteidiger Gulde, Lienhart und Heintz ausspielte.

Brandt leitete das 1:0 ein, das Hazard als Zweiter auf den Weg brachte, ehe Sancho den besten BVB-Angriff frei vor dem Tor vollendete. Der Engländer hatte bei seinem 14. Saisontor noch ein wenig Glück, da er den Ball zunächst gegen sein Standbein schoss, von wo das Spielgerät ins Tor prallte. Ansonsten bestimmten die in der Rückrunde bisher hinter ihren Leistungen aus der Hinrunde zurückbleibenden Südbadener das Spiel.

Raum für Verbesserungen hüben wie drüben blieb reichlich. Die Hoffnung auf mehr verkörperte bei den Borussen vor allem Haaland, der nach 62 Minuten anstelle von Brandt mitspielte, nachdem Abwehrchef Hummels schon zur Halbzeit mit einem Brummschädel passen musste und durch Akanji ersetzt wurde. Die Torgefahr ging trotz Haaland mehr von den Freiburgern aus. Bei der größten Chance zum Ausgleich bewahrte Piszczek nach Petersens Kopfball den BVB vor dem 1:1 mit einer famosen Rettungstat auf der Torlinie (75.). So blieb es beim glücklichen Dortmunder Sieg.

